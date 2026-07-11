मानसून के मौसम में घरों में सिर्फ मच्छर और कॉकरोच ही नहीं, बल्कि मेंढक भी घुसने लगते हैं। खासकर जिन घरों के आसपास पानी जमा रहता है या बगीचा होता है, वहां के लोग तो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। यूं तो मेंढक पर्यावरण के लिए फायदेमंद जीव हैं और कीड़े-मकोड़ों की संख्या कम करने में मदद करते हैं।

लेकिन अगर वे बार-बार घर के अंदर आने लगें तो लोग उन्हें देखकर परेशान होने लगते हैं। खासतौर पर अगर घर में छोटे बच्चे या पालतू जानवर है तो लोग नहीं चाहते हैं कि मेंढक घर में आएं। ऐसे में कुछ आसान उपाय अपनाकर उनके घर में आने की संभावना कम की जा सकती है।

सबसे पहले घर में प्रवेश के रास्ते पहले बंद करें

मेंढक अक्सर दरवाजे के नीचे बची जगह, खुली नालियों, टूटी जालियों या दीवारों की छोटी दरारों से घर के अंदर पहुंच जाते हैं। ऐसे में दरवाजे के नीचे डोर स्वीप (Door Sweep) लगवाएं। बाथरूम और किचन की नालियों पर मजबूत जाली लगाएं। बरसात में मुख्य दरवाजा ज्यादा देर खुला न छोड़ें।

घर के आसपास पानी जमा न होने दें

मेंढकों को नम और गीली जगह पसंद होती है। यदि घर के आसपास लगातार पानी जमा रहेगा तो उनके आने की संभावना बढ़ सकती है। ऐसे में गमलों की ट्रे में जमा पानी नियमित खाली करें। छत, आंगन और ड्रेनेज में पानी न भरने दें। कूलर या टंकी से पानी रिस रहा हो तो ठीक कराएं।

घास और झाड़ियों की समय-समय पर सफाई करें

लंबी घास, झाड़ियां और लकड़ियों का ढेर मेंढकों के छिपने की जगह बन सकते हैं। इसलिए घर के बगीचे या आसपास की घास काटें। सूखे पत्ते और कचरा हटाते रहें। दीवारों के किनारे उगी झाड़ियों की सफाई करें।

रात में बेवजह बाहर की लाइट जलाकर न रखें

रात की तेज रोशनी छोटे उड़ने वाले कीड़ों को आकर्षित करती है। चूंकि मेंढक इन्हीं कीड़ों का शिकार करते हैं, इसलिए वे भी रोशनी वाली जगहों तक पहुंच सकते हैं। जरूरत न हो तो बाहर की लाइट बंद रखें।

नालियों और सीवर की सफाई कराएं

बंद या गंदी नालियों में कीड़े-मकौड़े बहुत पनपते हैं। ऐसे में घर को सुरक्षित रखने के लिए आप इनकी सफाई कराते रहें। ड्रेन की सफाई नियमित करें। टूटी हुई जालियां तुरंत बदलें। सीवर का ढक्कन ठीक से बंद रखें।

नमक या कॉफी जैसे घरेलू उपाय अपनाने से पहले यह जान लें

कुछ लोग दरवाजों के पास नमक या कॉफी पाउडर छिड़कने जैसे घरेलू उपाय अपनाते हैं। हालांकि इनके प्रभाव को लेकर पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। यदि आप इन्हें आजमाना चाहें तो कम मात्रा में और ऐसी जगह इस्तेमाल करें जहां बच्चों, पालतू जानवरों या पौधों को नुकसान न पहुंचे।

नमक का इस्तेमाल कैसे करें?

मुख्य दरवाजे की चौखट के बाहर, बाथरूम या किचन की नाली के आसपास, आंगन के उन हिस्सों पर नमक छिड़के जहां से मेंढक अंदर आ सकते हैं। ध्यान रखें कि नमक को सीधे किसी मेंढक पर न डालें। इससे उसे नुकसान हो सकता है। बारिश या पोछा लगने के बाद यदि जरूरत लगे तो नमक दोबारा डालना पड़ सकता है।

कॉफी पाउडर का इस्तेमाल कैसे करें?

कुछ लोग मानते हैं कि कॉफी की तेज गंध मेंढकों को पसंद नहीं आती। मेंढकों को रोकने के लिए आप घर के बाहर प्रवेश वाले स्थानों पर थोड़ी-सी सूखी कॉफी पाउडर छिड़क सकते हैं। गार्डन या बरामदे के उन हिस्सों में भी हल्का कॉफी पाउडर डाल सकते हैं जहां मेंढक अक्सर दिखाई देते हैं।