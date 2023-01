Zinc Rich Diet:जिंक की कमी होने पर बॉडी में दिखने लगते हैं ये 9 लक्षण, जानिये- कैसे करें कमी पूरी

What are the Symptoms of Zinc Deficiency: मिजाज़ में चिड़चिड़ापन महसूस होना और भूख में कमी होना जिंक की कमी के लक्षण हैं।

Zinc Rich Diet: जिन लोगों की बॉडी में जिंक की कमी है वो डाइट में नॉनवेज और ड्राईफ्रूट्स का सेवन करें। PHOTO-FREEPIK

पढें जीवन-शैली (Lifestyle News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram