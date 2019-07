बिना मेकअप दिखना चाहती हैं खूबसूरत तो फॉलो करें ये ब्यूटी रूटीन

Ways to Look Good Without Makeup: हर किसी को खूबसूरत दिखना अच्छा लगता है। महिलाएं खूबसूरत दिखने के लिए बाजार में मिलने वाले महंगें-महंगें ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अधिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना स्किन के लिए नुकसान साबित हो सकता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मौजूद तत्व त्वचा संबंधित समस्याओं का कारण बन सकते हैं। ऐसे में आप बिना मेकअप के भी खूबसूरत दिख सकती हैं। लेकिन आपको उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है और नियमित रूप से उन्हें फॉलो करने की भी जरूरत है।

पर्याप्त नींद लें:

खूबसूरत दिखने के लिए पर्याप्त नींद लेना बेहद जरूरी होता है। रोजाना कम से कम आपको 6-7 घंटे की नींद जरूर पूरी करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी स्किन को आराम मिलता है। साथ ही स्किन पुनर्जीवित भी हो जाती है।

मॉइश्चराइज:

स्किन को मॉइश्चराइज करना बेहद जरूरी होता है। मॉइश्चराइज करने से स्किन हाईड्रेटेड और मुलायम रहती है। इसलिए रोजाना स्किन पर मॉइश्चराइजर लगाएं। ध्यान रहे जब भी आप शावर लेकर आए उसके तुरंत बाद स्किन पर मॉइश्चराइजिंग लोशन अप्लाई करें।

एक्सफोलिएट:

अगर आपको नेचुरल ब्यूटी चाहिए तो एक्सफोलिएट करना बेहद जरूरी होता है। एक्सफोलिएट डेड स्किन और अनक्लॉग स्किन पोर्स को बंद कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन में ग्लो आ जाता है। इसलिए सप्ताह में 2 से 3 बार अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करें।

टोनर का इस्तेमाल करें:

अपनी स्किन केयर रूटीन में आप टोनर जरूर शामिल करें। टोनर आपकी त्वचा की गंदगी को पूरी तरह साफ करने में मदद करती हैं। इसके अलावा टोनर का इस्तेमाल करने से स्किन पोर्स श्रिंक हो जाते हैं जिससे त्वचा संबंधित समस्याएं नहीं होती हैं।

(और Lifestyle News पढ़ें)

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App