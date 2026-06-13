आम को फलों का राजा कहा जाता है और भारत में इसकी कई किस्में लोकप्रिय हैं। आमतौर पर आम के पेड़ साल में केवल एक बार फल देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी किस्म भी है जो साल में कई बार फल दे सकती है? इसे ‘बारहमासी आम’ कहा जाता है। अपनी खासियत के कारण यह आजकल होम गार्डनिंग के शौकीनों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है।

क्या होता है बारहमासी आम?

‘बारहमासी’ शब्द का अर्थ है, जो पूरे बारह महीने या सालभर सक्रिय रहे। बारहमासी आम की विशेषता यह है कि ये बाकी आम के पेड़ों की तुलना में साल में कई बार फूल और फल दे सकते हैं। सही देखभाल और अनुकूल मौसम मिलने पर इन पेड़ों से बार-बार आम प्राप्त किए जा सकते हैं।

घर में उगाने के लिए क्यों हैं खास?

सामान्य आम के पेड़ काफी बड़े हो जाते हैं, इसलिए उन्हें छोटे घरों या शहरी क्षेत्रों में लगाना मुश्किल होता है। वहीं बारहमासी आम की अधिकांश किस्में ग्राफ्टेड (कलम से तैयार) होती हैं, जो अपेक्षाकृत छोटे आकार की रहती हैं। इन्हें बड़े गमलों में आसानी से उगाया जा सकता है। यही कारण है कि बालकनी, छत या छोटे बगीचे वाले लोग इन्हें पसंद करते हैं।

जल्दी मिलने लगते हैं फल

बीज से उगाए गए आम के पेड़ को फल देने में कई साल लग सकते हैं, लेकिन बारहमासी आम की ग्राफ्टेड किस्में अपेक्षाकृत जल्दी फल देना शुरू कर देती हैं। कई पौधे रोपण के 9 से 12 महीनों के भीतर ही फल देने लगते हैं। यह विशेषता इन्हें घरेलू बागवानों के लिए और भी आकर्षक बनाती है।

लोकप्रिय बारहमासी आम की किस्में

बारहमासी आम की कई किस्में बाजार में उपलब्ध हैं। इनमें कैटोमन आम काफी प्रसिद्ध है, जिसकी उत्पत्ति थाईलैंड से मानी जाती है। यह मीठे स्वाद और नियमित फलन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा होंग सियांग रेड ड्रैगन आम भी लोकप्रिय है, जिसकी लालिमा लिए हुई त्वचा और आकर्षक रूप इसे खास बनाते हैं। दोनों किस्में गमलों में उगाने के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं।

कैसे करें देखभाल?

बारहमासी आम को अच्छी धूप और गर्म वातावरण पसंद होता है। पौधे को प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 घंटे धूप मिलनी चाहिए। नियमित सिंचाई, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी और समय-समय पर जैविक खाद देने से पौधा स्वस्थ रहता है। साथ ही, पौधे की हल्की छंटाई करने से नई शाखाओं का विकास बेहतर होता है और फलन में भी मदद मिलती है।

सिर्फ फल ही नहीं, बढ़ाते हैं घर की खूबसूरती

बारहमासी आम के पौधे केवल स्वादिष्ट फल ही नहीं देते, बल्कि अपने चमकदार हरे पत्तों से घर की सुंदरता भी बढ़ाते हैं। शहरी जीवन में जहां जगह की कमी होती है, वहां अपने घर की छत या बालकनी में आम का पेड़ लगाकर ताजे आम तोड़ना किसी खास अनुभव से कम नहीं है।

(डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। पौधों की वृद्धि, फलन और देखभाल स्थान, मौसम, मिट्टी और रखरखाव के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। पौधा खरीदने या उगाने से पहले स्थानीय नर्सरी या बागवानी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।)

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