तपती गर्मी और चिलचिलाती धूप के कारण शरीर में पानी की कमी (Dehydration) और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ना एक आम बात है। यही वजह है कि इस मौसम में बहुत से लोग लगातार कमजोरी, सुस्ती और थकान महसूस करते हैं। गर्मी में ज्यादा पसीना निकलने से शरीर से सोडियम, पोटैशियम और मिनरल्स तेजी से बाहर निकल जाते हैं, जिससे एनर्जी लेवल कम होने लगता है। अगर समय रहते शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी न की जाए तो चक्कर आना, सिरदर्द, मांसपेशियों में कमजोरी और हीट एग्जॉशन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।

एम्स के पूर्व कंसल्टेंट और साओल हार्ट सेंटर के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉ बिमल झाजर के मुताबिक गर्मी में बॉडी को ठंडा रखने के लिए कुछ नेचुरल फूड्स का सेवन करना जरूरी है। एक्सपर्ट के मुताबिक गर्मी में कमजोरी और थकान कंट्रोल करने के लिए आप पर्याप्त पानी पिएं, नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी और मौसमी फलों का सेवन करें। इससे शरीर को ठंडक मिलती है और कमजोरी से बचाव होता है। हालिया हेल्थ रिसर्च और एक्सपर्ट्स के मुताबिक, प्रकृति में कुछ ऐसे खास फूड्स मौजूद हैं जो न सिर्फ शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं बल्कि नेचुरल तरीके से एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करते हैं। आइए वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर विस्तार से जानते हैं कि गर्मियों में किन 5 चीजों का सेवन आपको दिनभर एक्टिव और तरोताजा बनाए रख सकता है।

केला खाएं

PLOS ONE जर्नल में प्रकाशित एक प्रसिद्ध क्लिनिकल स्टडी के अनुसार Athletes पर केले और स्पोर्ट्स ड्रिंक्स के असर की तुलना की गई। रिसर्च में पाया गया कि केला खाने से शरीर को स्पोर्ट्स ड्रिंक जितना ही कार्बोहाइड्रेट और पोटैशियम मिलता है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन और फाइबर भी मिलता है जो ऊर्जा को धीरे-धीरे रिलीज करता हैं। यह मांसपेशियों के क्रैम्प को कंट्रोल करता है और थकान को तुरंत मिटाता है। केले प्राकृतिक शुगर, पोटैशियम और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, जो शरीर को तुरंत और लंबे समय तक ऊर्जा देता हैं। ये मांसपेशियों के कामकाज को बेहतर बनाने और थकान कम करने में भी मदद करता हैं, इसलिए रोजाना केला खाना एनर्जी बूस्ट करने के लिए एक बेहतरीन एनर्जी-बूस्टिंग विकल्प है।

Oats भी बॉडी को देंगे एनर्जी

European Journal of Clinical Nutrition के एक शोध के मुताबिक ओट्स में ‘बीटा-ग्लुकॉन'(Beta-Glucan) नामक एक खास घुलनशील फाइबर होता है। यह फाइबर पाचन को धीमा करता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट धीरे-धीरे ग्लूकोज में बदलता है। विज्ञान के अनुसार, इससे ब्लड शुगर का स्तर अचानक नहीं बढ़ता और शरीर को पूरे दिन लगातार ऊर्जा मिलती रहती है। ओट्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर होता है, जो पूरे दिन धीरे-धीरे ऊर्जा रिलीज करता है। यह लंबे समय तक पेट भरा रखता है, ब्लड शुगर लेवल को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है और शरीर की सहनशक्ति व एकाग्रता को प्राकृतिक रूप से बनाए रखता है।

गर्मी में भी अंडा जरूर खाएं

Nutrition Today में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, अंडों में हाई क्वालिटी प्रोटीन और विटामिन B-कॉम्प्लेक्स खासतौर पर B12 प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। विटामिन B शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने का मुख्य काम करता है। रिसर्च बताती है कि अंडे में मौजूद ‘ल्यूसीन’ (Leucine) अमीनो एसिड मांसपेशियों को ऊर्जा का उपयोग करने में मदद करता है, जिससे थकान महसूस नहीं होती। अंडे हाई-क्वालिटी प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और विटामिन B से भरपूर होते हैं, जो शरीर में ऊर्जा उत्पादन को सपोर्ट करते हैं। ये मांसपेशियों की मरम्मत करने, मेटाबॉलिज्म सुधारने और लंबे समय तक शरीर को एक्टिव व संतुष्ट रखने में मदद करते हैं।

Nuts and Seeds का सेवन करना है जरूरी

Journal of Nutrition and Metabolism के एक अध्ययन के अनुसार, बादाम, अखरोट और चिया सीड्स में मैग्नीशियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड का बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है। शरीर में मैग्नीशियम की कमी सीधे तौर पर क्रोनिक थकान (Fatigue) का कारण बनती है। यह रिसर्च साबित करती है कि नट्स कोशिकाओं के स्तर पर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाते हैं और दिमागी कार्यक्षमता में सुधार करते हैं। नट्स और बीज हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रदान करते हैं, जो थकान से लड़ने में मदद करते हैं। इनका नियमित सेवन दिमागी कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है, स्टैमिना बढ़ाता है और व्यस्त दिनों में लंबे समय तक नेचुरल तरीके से बॉडी को एनर्जी देता है।

Greek Yogurt खाएं

Frontiers in Psychiatry में प्रकाशित Gut Health पर हुई एक रिसर्च के अनुसार, प्रोबायोटिक्स का सीधा संबंध शरीर की ऊर्जा और मूड से है। ग्रीक योगर्ट में सामान्य दही से दोगुना प्रोटीन होता है, जो धीरे-धीरे पचता है। इसके प्रोबायोटिक्स आंतों को स्वस्थ रखते हैं, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है और शरीर को लगातार ताकत मिलती है। ग्रीक योगर्ट में प्रोटीन, कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो पाचन और ऊर्जा स्तर को सपोर्ट करते हैं। इसके संतुलित पोषक तत्व लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं, आंतों की सेहत सुधारते हैं और रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए लगातार एनर्जी देते हैं।

Dark Chocolate खाएं

British Journal of Nutrition में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, डार्क चॉकलेट में मौजूद Cocoa Flavanols पर स्टडी की गई। वैज्ञानिकों ने पाया कि डार्क चॉकलेट दिमाग में रक्त के प्रवाह को तुरंत बढ़ाती है। इसमें मौजूद प्राकृतिक कैफीन और थियोब्रोमाइन (Theobromine) केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करते हैं, जिससे मानसिक थकान और सुस्ती मिनटों में गायब हो जाती है। डार्क चॉकलेट में कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो फोकस बढ़ाने और थकान कम करने में मदद कर सकते हैं। यह मूड बेहतर बनाने, ब्लड सर्कुलेशन सुधारने और शरीर को तुरंत लेकिन अपेक्षाकृत हेल्दी ऊर्जा देने में सहायक मानी जाती है।

डिस्क्लेमर:यह जानकारी अंतर्राष्ट्रीय पोषण शोधों और सामान्य स्वास्थ्य सिद्धांतों पर आधारित है। हर व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं और एलर्जी अलग हो सकती हैं। अगर आप Diabetes, हाई ब्लड प्रेशर या किसी गंभीर पाचन विकार से पीड़ित हैं, तो अपनी डाइट में किसी भी प्रकार का बड़ा बदलाव करने से पहले डॉक्टर या प्रमाणित डायटीशियन से परामर्श जरूर लें।