कैल्शियम की कमी और कमजोर हड्डियां आज के समय में एक बड़ी समस्या बनती जा रही हैं। अगर आप दूध के विकल्पों की तलाश में हैं या अपनी डाइट में कुछ सुपरफूड शामिल करना चाहते हैं, तो ‘रागी मिल्क’ एक बेहतरीन चुनाव हो सकता है। इसे शाकाहारी कैल्शियम का भंडार भी कहा जाता है। भारतीय योग गुरु, लेखक, शोधकर्ता और टीवी पर्सनालिटी डॉक्टर हंसा योगेंद्र (Hansa Yogendra) के मुताबिक रागी मिल्क न केवल हड्डियों को मजबूती देता है, बल्कि यह वजन घटाने और शुगर कंट्रोल करने में भी मददगार है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक और उपभोक्ता देश है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग रोजाना शरीर की जरूरत के अनुसार कैल्शियम नहीं ले पाते। लंबे समय तक कैल्शियम की कमी रहने पर शरीर में धीरे-धीरे कई समस्याएं शुरू हो सकती हैं, जैसे जोड़ों में दर्द, पीठ दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी, थकान और हड्डियों का कमजोर होना। ऐसे में रागी से बना प्लांट-बेस्ड मिल्क एक हेल्दी विकल्प माना जाता है। रागी में प्रति 100 ग्राम लगभग 300–350 mg कैल्शियम पाया जाता है, जो इसे कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत बनाता है।

रागी मिल्क के फायदे

कैल्शियम का अच्छा स्रोत है रागी मिल्क

योग गुरु के अनुसार रागी मिल्क शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है। रागी में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में सहायक माना जाता है। नियमित रूप से संतुलित मात्रा में इसका सेवन करने से शरीर को जरूरी मिनरल्स मिलते हैं। बढ़ती उम्र, कमजोरी और हड्डियों से जुड़ी परेशानियों में भी रागी मिल्क फायदेमंद माना जाता है।

पाचन को बेहतर बनाता है रागी मिल्क

अंकुरित रागी से बना मिल्क पाचन के लिए हल्का और आसान माना जाता है। स्प्राउटिंग के दौरान रागी में एंजाइम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शरीर इसे आसानी से पचा पाता है। इसमें मौजूद फाइबर आंतों को स्वस्थ रखने और कब्ज जैसी समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है। नियमित सेवन से डाइजेशन बेहतर होता है और पेट लंबे समय तक हल्का महसूस करता है।

शरीर को देता है ऊर्जा

रागी मिल्क में मौजूद पोषक तत्व और नारियल के हेल्दी फैट्स शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देने में मदद करते हैं। यह ड्रिंक शरीर को नेचुरल एनर्जी देने के साथ कमजोरी और थकान को कम करने में सहायक माना जाता है। सुबह या शाम के समय इसका सेवन करने से शरीर एक्टिव महसूस करता है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी यह एक हेल्दी और पौष्टिक ड्रिंक माना जाता है।

गर्मियों में रखे शरीर को ठंडा

गर्मियों के मौसम में रागी मिल्क शरीर को ठंडक और ताजगी देने में मदद कर सकता है। इसका पतला ड्रिंक शरीर को हाइड्रेट रखने और गर्मी से होने वाली थकान को कम करने में सहायक माना जाता है। रागी की तासीर ठंडी मानी जाती है, इसलिए इसका सेवन गर्म दिनों में राहत दे सकता है। नियमित और संतुलित मात्रा में इसे पीने से शरीर फ्रेश और हल्का महसूस कर सकता है।

डाइट में कैसे शामिल करें?

सुबह नाश्ते में रागी का पतला दलिया बनाकर खाएं। नमक और हल्के मसालों के साथ इसका नमकीन सेवन कर सकते हैं। बच्चों के लिए इसमें केला मिलाकर हेल्दी ड्रिंक बनाया जा सकता है। गर्मियों में इसे हल्का ठंडा करके भी पिया जा सकता है।

कैसे बनाएं रागी मिल्क?

सामग्री

1 कप साबुत रागी

आधा कप ताजा नारियल के टुकड़े

पानी

स्वाद के लिए इलायची, सूखी अदरक पाउडर और थोड़ा गुड़

रागी मिल्क बनाने की विधि

रागी को अच्छी तरह धोकर 10–12 घंटे पानी में भिगो दें। अगली सुबह पानी निकाल दें। भीगी हुई रागी को साफ सूती कपड़े में बांधकर 24–36 घंटे के लिए गर्म जगह पर रखें। जब छोटे-छोटे अंकुर निकल आएं, तब इन्हें नारियल और पानी के साथ पीस लें। इस पेस्ट को कपड़े या छलनी से छान लें। बचे हुए मिश्रण में दोबारा पानी डालकर फिर पीसें और छानें। अब इस दूध को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं। इसमें इलायची, सूखी अदरक और थोड़ा गुड़ मिला सकते हैं।

कब और कितना पिएं?

सुबह खाली पेट या शाम 5–6 बजे लेना बेहतर माना जाता है। एक कप रागी मिल्क पर्याप्त होता है। जिन लोगों का पाचन कमजोर है, वे कम मात्रा से शुरुआत करें।

अच्छी सेहत के लिए ये बातें भी जरूरी

रोज 15–20 मिनट धूप लें ताकि शरीर कैल्शियम को बेहतर तरीके से अवशोषित कर सके।

योग और हल्की एक्सरसाइज करें।

समय पर भोजन करें और पर्याप्त नींद लें।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है। किसी भी डाइट या घरेलू उपाय को अपनाने से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।