भारतीय घरों में दूध और केले के कॉम्बिनेशन (Milk and Banana Smoothie) को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। वजन बढ़ाने से लेकर तुरंत एनर्जी पाने के लिए अक्सर लोग इसे अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाते हैं। कुछ लोग हर दिन सुबह का नाश्ता ही केला और दूध के साथ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद में इन दोनों चीजों का एक साथ खाना सेहत के लिए सही नहीं माना गया है? सोशल मीडिया पर अक्सर इसे लेकर कई तरह की अफवाहें और डराने वाले दावे किए जाते हैं, जिससे लोगों में भ्रम फैल जाता है।

इस विषय पर सही और सटीक जानकारी देने के लिए जानी-मानी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर रूपाली जैन ने ‘विरुद्ध आहार’ (Incompatible Foods) का पूरा सच बताया है। एक्सपर्ट ने दूध के साथ कुछ फूड्स का सेवन सेहत के लिए जहर के समान बताया है। आइए सीधे एक्सपर्ट से समझते हैं कि दूध और केले का यह मेल आपके पाचन तंत्र पर क्या असर डालता है और आयुर्वेद के नियम इस बारे में क्या कहते हैं।

विरूद्ध आहार से क्या मतलब है?

दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार कुछ चीजों के साथ इसका सेवन करना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि गलत फूड कॉम्बिनेशन लंबे समय में पाचन और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का कारण बन सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसे गलत फूड कॉम्बिनेशन को ही विरुद्ध आहार कहा गया है। माना जाता है कि अगर इन चीजों का सेवन बार-बार किया जाए, तो यह शरीर पर धीरे-धीरे नकारात्मक असर डाल सकते हैं।

दूध के साथ नमकीन चीजें खाने से बचें

आयुर्वेद के अनुसार दूध के साथ नमक वाली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। नमकीन फूड्स जैसे नमकीन स्नैक्स, ब्रेड, पाव, खाखरा, नमक लगी रोटी, चाय के साथ नमकीन का सेवन सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। आयुर्वेद का मानना है कि दूध और नमक का यह कॉम्बिनेशन पाचन पर असर डाल सकता है।

दूध के साथ केला का सेवन नहीं करें

अक्सर लोग हेल्दी समझकर दूध और केले का सेवन साथ में करते हैं। बनाना शेक को एनर्जी ड्रिंक की तरह पिया जाता है, लेकिन आयुर्वेद में दूध और केला का कॉम्बिनेशन विरुद्ध आहार माना गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये फूड कॉम्बिनेशन कुछ लोगों में पाचन से जुड़ी समस्याएं बढ़ा सकता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि दूध और केला दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लेकिन इनकी तासीर और पाचन प्रक्रिया अलग मानी जाती है। ऐसे में इन्हें साथ लेने से पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। आयुर्वेद के अनुसार दूध और केला एक साथ खाने से खाना धीरे पच सकता है। इससे कुछ लोगों को पेट भारी लगना, गैस और ब्लोटिंग, अपचन, सुस्ती और पेट में असहजता

जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं।

दूध और फलों का कॉम्बिनेशन भी सही नहीं माना जाता

आयुर्वेद में दूध के साथ फलों का सेवन भी विरुद्ध आहार माना गया है। इसमें शामिल हैं मिल्कशेक, फ्रूट कस्टर्ड, दूध और फलों से बनी मिठाइयां। मान्यता है कि यह कॉम्बिनेशन पाचन को धीमा कर सकता है और शरीर में असहजता पैदा कर सकता है।

विरुद्ध आहार कैसे अपना असर करते हैं?

आयुर्वेद के मुताबिक विरुद्ध आहार का असर तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन लंबे समय तक गलत फूड कॉम्बिनेशन लेने से शरीर में कई तरह की समस्याएं बढ़ सकती हैं। हालांकि आधुनिक विज्ञान में इन सभी दावों पर अभी पर्याप्त शोध उपलब्ध नहीं हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

दूध पीने और नमकीन खाने के बीच थोड़ा अंतर रखें।

दूध के साथ खट्टे फल खाने से बचें

किसी भी डाइट ट्रेंड को अपनाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें

अगर कोई फूड कॉम्बिनेशन खाने के बाद बार-बार पेट की समस्या हो रही है, तो डॉक्टर से संपर्क करें

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी पर आधारित है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी सलाह को अपनाने से पहले डॉक्टर या योग्य विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।