Midnight cravings healthy snacks: लेट नाइट जागने का कल्चर आजकल लोगों की खानपान की आदतों को काफी प्रभावित कर रहा है। जो लोग देर रात तक जागते हैं, वो अक्सर डिनर करने के बाद भी कुछ न कुछ खाते रहते हैं। रात में चिप्स, स्नैक्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और दूसरे प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन भले ही कुछ समय के लिए भूख शांत कर दे, लेकिन यह सेहत पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। आधी रात को अचानक लगने वाली भूख कई बार हमारी डाइट और वजन घटाने के लक्ष्य को भी बिगाड़ देती है। हालांकि, कुछ ऐसे हेल्दी फूड्स भी हैं जो मिडनाइट क्रेविंग को कंट्रोल करने के साथ-साथ मेटाबॉलिज्म के लिए भी बेहतर माने जाते हैं।

डाइट और हेल्थ एक्सपर्ट Aleena Khan के अनुसार, अगर रात में भूख लगे तो कुछ फूड्स को सीमित मात्रा में खाया जा सकता है। इससे भूख कंट्रोल में रहती है और वजन बढ़ने का खतरा भी कम हो सकता है। उनके मुताबिक नट्स, मखाना, रोस्टेड चने और कुछ हेल्दी स्नैक्स मिडनाइट क्रेविंग को शांत करने के बेहतर विकल्प हो सकते हैं। ये फूड्स न सिर्फ वजन मैनेजमेंट में मदद करते हैं, बल्कि नींद की क्वालिटी सुधारने में भी सहायक माने जाते हैं। आइए जानते हैं कि मिडनाइट क्रेविंग कंट्रोल करने वाले फूड्स कौन-कौन से हैं।

नट्स खाएं

नट्स जैसे बादाम, अखरोट और पिस्ता आधी रात की भूख के लिए अच्छे स्नैक्स माने जाते हैं। इनमें हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करता है। इन्हें खाने से अचानक भूख शांत हो सकती है और जंक फूड खाने की इच्छा कम होती है। Nutrients जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, अखरोट और पिस्ता जैसे नट्स में मेलाटोनिन (Melatonin) और मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है। मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देता है और मेलाटोनिन नींद को प्रेरित करता है। रिसर्च बताती है कि नट्स में मौजूद ‘अनसैचुरेटेड फैट्स’ भूख बढ़ाने वाले हार्मोन Ghrelin को दबाते हैं, जिससे आप आधी रात को फ्रिज की तरफ नहीं भागते। नट्स ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने नहीं देते, इसलिए देर रात इन्हें सीमित मात्रा में खाना बेहतर विकल्प माना जाता है।

ड्राई फ्रूट्स खाएं

Journal of the American Dietetic Association के अनुसार, किशमिश और खजूर जैसे ड्राई फ्रूट्स में मौजूद फाइबर चीनी के अवशोषण को धीमा कर देता है। यह रिसर्च बताती है कि रात में मीठे की क्रेविंग होने पर ‘प्रोसेस्ड शुगर’ जैसे बिस्कुट या आइसक्रीम के बजाय ड्राई फ्रूट्स खाना कम कैलोरी में संतुष्टि देता है। ड्राई फ्रूट्स जैसे किशमिश, अंजीर और खजूर शरीर को तुरंत ऊर्जा देने में मदद कर सकते हैं। इसमें कई जरूरी विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। आधी रात को हल्की भूख लगने पर थोड़ी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स खाने से मीठा खाने की क्रेविंग कम हो सकती है। हालांकि इनमें नेचुरल शुगर ज्यादा होती है, इसलिए इन्हें सीमित मात्रा में खाना जरूरी माना जाता है ताकि अतिरिक्त कैलोरी से बचाव हो सके।

मखाना भूख करेगा कंट्रोल

भारतीय शोधकर्ताओं और न्यूट्रिशन विशेषज्ञों के अनुसार, मखाना एक ‘लो-ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। रिसर्च यह साबित करती है कि रात के समय लो-GI फूड खाने से इंसुलिन का स्तर अचानक नहीं बढ़ता। मखाने में मौजूद Kaempferol नामक फ्लेवोनोइड एंटी-एजिंग और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण प्रदान करता है, जिससे रात में पाचन तंत्र पर दबाव नहीं पड़ता। मखाना हल्का, लो कैलोरी और आसानी से पचने वाला स्नैक माना जाता है। इसमें फाइबर और प्रोटीन होता है, जो देर रात भूख को शांत करने में मदद कर सकता है। रोस्टेड मखाना खाने से पेट भारी महसूस नहीं होता और यह लंबे समय तक संतुष्टि देने में मदद करता है। इसमें फैट कम होता है, इसलिए इसे वेट मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा विकल्प माना जाता है। हल्की भूख में यह चिप्स जैसे अनहेल्दी स्नैक्स का बेहतर विकल्प हो सकता है।

रोस्टेड चने का करें सेवन

British Journal of Nutrition में छपी एक रिसर्च के मुताबिक, चने जैसे हाई-फाइबर और हाई-प्रोटीन फूड का सेवन करने से सैटायटी हार्मोन तेजी से रिलीज होते हैं। ये हॉर्मोन पेट भरा होने का अहसास कराने वाले हार्मोन है। शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग रात में चिप्स के बजाय चने जैसे स्नैक्स चुनते हैं, उनके शरीर में अगले दिन सुबह ब्लड शुगर का स्तर अधिक स्थिर रहता है। रोस्टेड चने प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं, इसलिए इन्हें आधी रात की भूख के लिए हेल्दी स्नैक माना जाता है। इन्हें खाने से पेट जल्दी भर सकता है और लंबे समय तक भूख कम लगती है। रोस्टेड चने में कैलोरी कम और पोषण ज्यादा होता है, जिससे बार-बार कुछ खाने की इच्छा कम हो सकती है। यह ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने नहीं देते और देर रात जंक फूड खाने से बचाने में मदद कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए तैयार किया गया है। इसमें बताए गए फूड्स और हेल्थ टिप्स एक्सपर्ट की राय पर आधारित हैं। किसी भी डाइट या लाइफस्टाइल में बदलाव करने से पहले डॉक्टर या प्रमाणित न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, खासकर यदि आप किसी बीमारी, एलर्जी या विशेष स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं।