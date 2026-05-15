सुबह का नाश्ता हमारे दिन का पहला खाना होता है जिसे अक्सर लोग जल्दबाजी में नजरअंदाज कर देते हैं। आधा दिन तक अपने काम निपटाते हैं और फिर दिन के 12 बजे खाना और नाश्ता एक साथ ही खा लेते हैं। नौकरी पेशा लोग अक्सर सुबह की जल्दबाजी में नाश्ता स्किप कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत आपके मेटाबॉलिज्म और ब्रेन फंक्शन को धीमा कर सकती है।

गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल कानपुर में गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर वीके मिश्रा के अनुसार ब्रेकफास्ट न केवल शरीर को एनर्जी देता है, बल्कि यह दिनभर के शुगर लेवल को भी कंट्रोल रखता है। एक्सपर्ट ने बताया आपके सुबह के नाश्ते में भरपूर फाइबर, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट मौजूद हो जो आपकी बॉडी की दिनभर की डिमांड को पूरा करें। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि सुबह का नाश्ता छोड़ने से बॉडी को कौन कौन से नुकसान पहुंचते हैं और सुबह के नाश्ते के लिए हेल्दी ऑप्शन क्या है?

सुबह का नाश्ता छोड़ने के साइड इफेक्ट

सुबह का नाश्ता छोड़ने से एनर्जी में कमी होती है और मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। हर दिन अगर नाश्ता स्किप करेंगे तो कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे ज्यादा भूख लगना, ओवरईटिंग, वजन बढ़ना, ब्लड शुगर असंतुलित होना, ध्यान और एकाग्रता में कमी, मूड खराब होना, पाचन संबंधी समस्याएं, हार्ट हेल्थ पर असर और शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

सुबह का नाश्ता कैसा होना चाहिए?

अंडे को करें नाश्ते में शामिल

अंडे को हेल्दी ब्रेकफास्ट का बेहतरीन विकल्प माना जाता है। इसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, जो लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है। अंडे में ल्यूटिन और जिएक्सैंथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। इसके अलावा अंडे का योक कोलीन का अच्छा स्रोत होता है, जो ब्रेन और लिवर हेल्थ को सपोर्ट करता है।

ग्रीक योगर्ट को करें डाइट में शामिल

ग्रीक योगर्ट प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B12, जिंक और पोटेशियम से भरपूर माना जाता है। इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो गट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इसे फल और बीजों के साथ मिलाकर खाने से फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं।

कॉफी पिएं

कॉफी सुबह शरीर को एक्टिव और अलर्ट महसूस कराने में मदद कर सकती है। इसमें मौजूद कैफीन मूड और मेंटल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में सहायक माना जाता है। कॉफी में क्लोरोजेनिक एसिड जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर में सूजन कम करने में मदद कर सकते हैं।

ओटमील का करें सेवन

ओटमील फाइबर से भरपूर ब्रेकफास्ट माना जाता है। इसमें मौजूद बीटा ग्लूकॉन नाम का सॉल्युबल फाइबर कोलेस्ट्रॉल कम करने और पेट लंबे समय तक भरा रखने में मदद कर सकता है। ओट्स में आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन B जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं।

चिया सीड्स हैं हेल्दी ऑप्शन

चिया सीड्स में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जो भूख कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। ये ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस रखने और लंबे समय तक एनर्जी देने में सहायक माने जाते हैं। इन्हें स्मूदी, योगर्ट या ओट्स में मिलाकर खाया जा सकता है।

बेरीज खाएं

ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और दूसरी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं। इनमें एंथोसायनिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है, जो सूजन कम करने और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है। बेरीज में कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है।

पनीर खाएं

पनीर खासतौर पर शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें कैल्शियम और हेल्दी फैट्स भी पाए जाते हैं। सुबह पनीर खाने से पेट लंबे समय तक भरा रह सकता है और मसल्स हेल्थ को सपोर्ट मिल सकता है।

होल व्हीट टोस्ट का करें सेवन

होल व्हीट टोस्ट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर होता है, जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है। इसे अंडे, पीनट बटर या पनीर के साथ खाया जाए तो यह संतुलित नाश्ता बन सकता है।

नट्स भी हैं जरूरी

बादाम, अखरोट और दूसरे नट्स हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। ये हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करने और लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद कर सकते हैं। सीमित मात्रा में नट्स खाना फायदेमंद माना जाता है।

ग्रीन टी

ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें मौजूद कैफीन शरीर को हल्की एनर्जी और ताजगी देने में मदद कर सकती है। ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने और शरीर में सूजन कम करने में सहायक मानी जाती है।

प्रोटीन शेक्स गर्मी का बेहतरीन नाश्ता

अगर डाइट में प्रोटीन कम हो तो प्रोटीन शेक्स एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। व्हे प्रोटीन और पी प्रोटीन से बने शेक्स वर्कआउट के बाद एनर्जी और मसल रिकवरी में मदद कर सकते हैं। इन्हें स्मूदी के रूप में भी लिया जा सकता है।

फल खाएं

फल विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत माने जाते हैं। सुबह फल खाने से शरीर को जरूरी पोषण मिलता है और पाचन भी बेहतर रह सकता है। सेब, केला, पपीता और मौसमी फल ब्रेकफास्ट में शामिल किए जा सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें बताए गए सुझाव और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी विशेषज्ञों की राय पर आधारित हैं। किसी भी डाइट या लाइफस्टाइल में बदलाव करने से पहले डॉक्टर या प्रमाणित न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, खासकर यदि आपको डायबिटीज, हार्ट डिजीज या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या है।