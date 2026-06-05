आमतौर पर हमारे घरों में करी पत्ते का इस्तेमाल पोहा, उपमा या दाल में केवल स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए तड़के के रूप में किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रसोई का यह छोटा सा पत्ता सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि आयुर्वेद की नजर में एक शक्तिशाली औषधि है? आजकल सोशल मीडिया पर रोज सुबह खाली पेट करी पत्ता चबाने के कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच रोजाना सिर्फ 5 करी पत्ते खाने से आपकी सेहत बदल सकती है? आयुर्वेद विशेषज्ञ आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, करी पत्ता सिर्फ एक सुगंधित मसाला नहीं बल्कि औषधीय गुणों से भरपूर प्राकृतिक जड़ी-बूटी है। उनका कहना है कि नियमित रूप से करी पत्ते के पाउडर का सेवन करने से ब्लड शुगर कंट्रोल करने,पाचन को बेहतर बनाने और शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करने में मदद मिल सकती है।

करी पत्ता एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है। इनमें मौजूद बायोएक्टिव कंपाउंड शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। आइए आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से जानते हैं कि अगर रोज 5 करी पत्ता का सेवन किया जाए तो सेहत पर कैसा असर होता है।

करी पत्ता खाने के फायदे

पाचन तंत्र को ठीक रखने में है असरदार

करी पत्ते में मौजूद फाइबर और पौधों से मिलने वाले सक्रिय तत्व पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इसका सेवन अपच, गैस और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार माना जाता है। Journal of Ethnopharmacology और Phytomedicine में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक करी पत्ते में ‘महानिम्बिन’ (Mahanimbine) नामक एक मुख्य ‘कारबाजोले अल्कलॉइड’ पाया जाता है। रिसर्च साबित करती है कि यह तत्व पेट के पाचक रसों को उत्तेजित करता है और आंतों की सूजन को कम करता है। इसमें मौजूद माइल्ड लैक्सेटिव (मल ढीला करने वाले) गुण और फाइबर कब्ज, गैस और अपच की समस्या को प्राकृतिक रूप से ठीक करता हैं।

ब्लड शुगर रहता है कंट्रोल

कई रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि रोज 5 करी पत्ता का सेवन करने से ब्लड में शुगर का स्तर नॉर्मल रहता है। करी पत्ते में मौजूद तत्व शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। यही वजह है कि इसे डायबिटीज रोगियों के लिए लाभकारी माना जाता है। हालांकि, यह दवा का विकल्प नहीं है। International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research और Journal of Nutrition के एक अध्ययन के मुताबिक रोजाना सुबह खाली पेट करी पत्ता चबाने से पैनक्रियाज की बीटा-कोशिकाएं सक्रिय होती हैं, जिससे इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ती है। रिसर्च के मुताबिक करी पत्ते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ‘अल्फा-एमाइलेज’ एंजाइम को ब्लॉक करते हैं, जिससे भोजन के बाद खून में ग्लूकोज (शुगर) का स्तर अचानक नहीं बढ़ता।

दिल की सेहत भी रहती है दुरुस्त

करी पत्ते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। नियमित सेवन से हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। American Journal of Chinese Medicine की एक क्लीनिक रिपोर्ट के अनुसार करी पत्ते का अर्क शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) और ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को तेजी से कम करता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स खून की धमनियों (Arteries) में फैट को जमने से रोकते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और हार्ट अटैक व स्ट्रोक का खतरा काफी कम हो जाता है।

बालों को मजबूत और घना बनाते हैं ये पत्ते

करी पत्ते में मौजूद विटामिन और खनिज बालों की जड़ों को पोषण देने का काम करते हैं। यह बालों के झड़ने को कम करने, समय से पहले सफेद होने की प्रक्रिया को धीमा करने और स्कैल्प की सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। International Journal of Trichology और Cosmetic Dermatology Journal के अनुसार करी पत्ता का सेवन करने से बाल समय से पहले सफेद नहीं होते और हेयर फॉल से बचाव होता है।

वजन रहता है कंट्रोल

करी पत्ता पाचन और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के साथ इसका सेवन वजन को कंट्रोल रखने में असरदार साबित होता है। Biomedicine & Pharmacotherapy जर्नल में छपे एक क्लिनिकल ट्रायल के अनुसार करी पत्ता का सेवन बॉडी में अतिरिक्त फैट को जमा होने से बचाता है। बैलेंस डाइट के साथ करी पत्ता का सेवन करने से वजन घटाना आसान होता है।

आंखों की सेहत के लिए उपयोगी

करी पत्ते में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आंखों की सामान्य कार्यक्षमता और दृष्टि बनाए रखने के लिए जरूरी पोषक तत्व है। इसका नियमित सेवन आंखों की हेल्थ में सुधार करता है।

स्किन की रंगत में लाते हैं निखार

करी पत्ते में मौजूद विटामिन सी, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को फ्री-रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं। इससे स्किन हेल्दी और चमकदार बनी रह सकती है। Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology की एक रिपोर्ट के अनुसार रोजाना करी पत्ता का सेवन करने से स्किन पर होने वाले दाग-धब्बों से बचाव होता है और स्किन की रंगत में निखार आता है।

करी पत्ता का सेवन कैसे करें?

सुबह 5-7 ताजे करी पत्ते चबाकर खाएं।

करी पत्ते का पाउडर बनाकर गुनगुने पानी के साथ लें।

दाल, सब्जी, पोहा, उपमा और सलाद में मिलाकर खाएं।

स्मूदी या हर्बल ड्रिंक में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या उपचार के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह अवश्य लें।