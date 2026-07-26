हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद पवित्र माना जाता है। यह माह भगवान शिव को समर्पित है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा-अर्चना करने से सुख, समृद्धि और मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में देशभर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और शिव भजन-कीर्तन जैसे धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। इस महीने में कई श्रद्धालु सोमवार का व्रत भी रखते हैं।

इसके साथ सावन के महीने को भगवान शिव और माता पार्वती के पावन मिलन का प्रतीक भी माना जाता है। मान्यता है कि इसी महीने माता पार्वती की कठोर तपस्या सफल हुई थी और उन्हें भगवान शिव मिले थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस सावन में जन्म लेने वाले बच्चे शांत स्वभाव, दयालु, बुद्धिमान और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। अगर इस महीने आपके घर भी किलकारी गूंजती है तो आप भगवान शिव से जुड़े कुछ नाम अपने बेटे का रख सकते हैं।

1- शिवांश

शिवांश शब्द शिव और अंश से जुड़कर बना है, जिसका अर्थ होता है भगवान शिव का स्वरूप या अंश। सावन के महीने में जन्मे बेटे को आप ये प्यारा और आध्यात्मिक नाम दे सकते हैं।

2- रुद्रांश

रुद्रांश शब्द रुद्र और अंश से लिया गया है। रुद्र भगवान शिव का ही एक स्वरूप है। इसका अर्थ होता है भगवान शिव रुद्र का अंश या रुद्र का हिस्सा। यह नाम भी आपके बेटे पर खूब जचेगा।

3- ईशान

सावन के महीने में जन्में बेटे का नाम ईशान भी रख सकते हैं। भगवान शिव को ईशान भी कहते हैं।

4- रुद्र

भगवान शिव को रुद्र भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है दुख या समस्याओं को जड़ से मिटाने वाला। जो भक्तों के सभी दुखों, कष्टों और पापों को दूर करे उसे रुद्र कहा जाता है।

5- सोमेश

आप अपने बच्चे का नाम सोमेश भी रख सकते हैं। सोमेश का अर्थ चंद्रमा का स्वामी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया है। इसी के चलते भगवान शिव को चंद्रशेखर और चंद्रमौलि भी कहा जाता है।

6- रुद्राक्ष

सावन में घर आए नन्हे मेहमान का नाम रुद्राक्ष भी रख सकते हैं। इसका अर्थ होता है रुद्र के आंसू या शिव का नेत्र है। रुद्र मतलब भगवान शिव और अक्ष का मतलब आंसू या आंख।

7- देवेश

आप अपने बेटे का नाम देवेश भी रख सकते हैं। इस खूबसूरत शब्द का अर्थ होता है देवताओं का देवता या देवताओं के स्वामी।

8- शिवेन

शिवेन नाम का अर्थ भगवान शिव का रूप, शुभ और जीवन-मृत्यु का संतुलन बनाए रखने वाला होता है।

9- विहान

सावन के महीने में घर आए नन्हे मेहमान को आप विहान नाम भी दे सकते हैं। इसका अर्थ होता है सुबह, भोर या नई शुरुआत। यह नाम अंधकार के बाद उजाले, आशा और जीवन में नई ऊर्जा के आगमन का प्रतीक माना जाता है।

10- त्रिलोकेश

भगवान शिव को त्रिलोकेश भी कहते हैं। इस नाम का अर्थ होता है तीनों लोकों के स्वामी।

Also Read

आधुनिक युग में संस्कृत के 10 नाम जो अपनी बेटी का रख सकते हैं, यहां देखें पूरी लिस्ट



