Curry Leaves Juice to Lose Weight : रोज के खाने में तेजी से शामिल होता जंक फूड मोटापा बढ़ाने का काम करता है। आजकल लोग अपने बढ़ते वजन की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। तरह-तरह के उपाय करने के बावजूद भी उनका वजन नहीं घट पाता है। ऐसे में लोग निराश होकर वजन घटाने के उपाय करना ही बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा करना सही नहीं है।

अगर आप भी वजन घटाने के उपाय करते-करते परेशान हो गए हैं तो आपको बता दें कि करी पत्ता आपके लिए आशा की किरण का काम कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि करी पत्ते को अपनी डाइट में शामिल करने से वजन तेजी से घटता है। करी पत्ते का नियमित इस्तेमाल आपको स्लिम और फिट बना सकता है।

क्यों फायदेमंद है करी पत्ते का सेवन (How Curry Leaves are Beneficial for Loosing Weight)

करी पत्ते में भरपूर मात्रा में फाइबर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर और कार्बोहाइड्रेट होता है। इसकी वजह से हमारा पाचन तंत्र अच्छे से काम कर पाता है और यह हमारा वजन कम करने में कारगर भूमिका अदा करता है। विशेषज्ञों की मानें तो करी पत्ते में विटामिन ए, बी, सी और बी 2 होता है। जिससे तेजी से वजन घटाने में मदद मिलती है। करी पत्ता आपके शरीर पर बहुत तेजी से असर करता है इसलिए इसके नियमित सेवन के परिणाम भी बहुत जल्दी नजर आते हैं।

कैसे करें इस्तेमाल (How to Use Curry Leaves to Loose Weight)

करी पत्ते की 15-20 पत्तियां लें। उन्हें साफ पानी से 2 से 3 बार धो लें। फिर एक गिलास पानी में वो सारी पत्तियां डालकर मिक्सी में ग्राइंड करें। इसे बहुत अच्छे से ग्राइंड करें। क्योंकि अगर करी पत्ते का जूस पीते हुए मुंह में करी पत्ता आएगा तो इसे पीना मुश्किल हो जाएगा। फिर इसे एक गिलास में निकालें। आप चाहें तो इसमें पुदीना, नींबू या धनिया भी मिला सकते हैं। अगर आपको यह जूस पीने में टेस्टी न लगे तो आप इसमें स्वादानुसार नमक मिला सकते हैं। रोज सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से आपका वजन तेजी से घटना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि तरल होने की वजह से यह शरीर पर जल्दी असर करता है।

अगर आपको करी पत्ते का स्वाद जूस में पसंद नहीं आ रहा है तो आप सब्जियों में भी करी पत्ता मिलाकर खा सकते हैं। लेकिन सब्जियों में डालकर खाने से इसका असर धीमा होता है। फिर भी अगर आप सब्जियों में डालकर इसे खाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा घी-तेल डालकर सब्जी न बनाएं।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो