Weight Loss Tips: पेट की जिद्दी चर्बी कम करेंगी ये 3 कार्डियक एक्सरसाइज, जानिए कैसे

cardio exercise for weight loss: वजन कम करने के लिए आप आधा घंटे से अधिक समय तक वॉक कर सकते हैं या फिर साइकिल चला सकते हैं।

वजन कम करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि जिम में घंटों वर्कआउट करें आप घर में भी कुछ एक्सरसाइज की मदद से वजन कम कर सकते हैं। photo-freepik

पढें जीवन-शैली (Lifestyle News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram