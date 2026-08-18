Weight Loss Myths: वजन कम करने के लिए भूखे रहना पड़ता है, कार्ब्स बिल्कुल छोड़ देने चाहिए या फिर जितना ज्यादा पसीना आएगा, उतनी तेजी से फैट कम होगा… वजन घटाने को लेकर ऐसी कई बातें आपने भी सुनी होंगी। लेकिन क्या ये सारी बातें सच हैं? तो जवाब है नहीं। इन्हें मानने से लोग गलत या जरूरत से ज्यादा सख्त डाइटिंग की ओर बढ़ सकते हैं। HereNow Official की सीनियर फिटनेस और लाइफस्टाइल कंसल्टेंट साधना सिंह ने Indianexpress.com से बातचीत में वजन घटाने से जुड़े 10 आम मिथकों और उनके पीछे की सच्चाई बताई है।

वजन कम करना है तो भूखे रहना पड़ेगा

वजन कम करने के लिए आपको खाना छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। बहुत ज्यादा कैलोरी कम करने से मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है। इससे आपका मसल्स लॉस भी हो सकता है। ऐसे में वजन घटाने का तरीका लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रहता है।

कार्ब्स बढ़ाते हैं वजन

कार्बोहाइड्रेट्स शरीर के लिए एनर्जी का जरूरी स्रोत हैं। समस्या कार्ब्स नहीं, बल्कि इनकी अधिक मात्रा और खराब क्वालिटी वाले कार्ब्स हैं।

ज्यादा पसीना मतलब ज्यादा फैट लॉस

पसीना फैट बर्न होने का नहीं, बल्कि शरीर से फ्लूइड्स निकलने का संकेत है। फैट लॉस समय के साथ कैलोरी डेफिसिट से होता है।

शरीर के किसी एक हिस्से का फैट कम किया जा सकता है

सिर्फ पेट या जांघों की एक्सरसाइज करके उसी हिस्से का फैट कम नहीं किया जा सकता। फैट लॉस शरीर में ओवरऑल होता है।

खाना छोड़ने से तेजी से घटता है वजन

मील स्किप करने से बाद में ज्यादा भूख लग सकती है और व्यक्ति जरूरत से ज्यादा खा सकता है। इससे खाने का वैलेंस बिगड़ सकता है।

फैट को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए

हेल्दी फैट्स हार्मोन फंक्शन और पेट भरा हुआ महसूस कराने के लिए जरूरी हैं। इन्हें पूरी तरह डाइट से हटाना सही नहीं है।

वजन कम करने के लिए सिर्फ कार्डियो है जरूरी

कार्डियो के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है। यह मसल्स बनाने और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने में मदद करती है।

फैट बर्नर और सप्लीमेंट्स की होती है जरूरत

वजन घटाने के ज्यादातर नतीजे सही डाइट, ट्रेनिंग और लगातार प्रयास से आते हैं, न कि किसी शॉर्टकट से।

वजन हमेशा लगातार होता है कम

वजन घटाने के दौरान उतार-चढ़ाव सामान्य हैं। वॉटर रिटेंशन, हार्मोन और अन्य कारणों से वजन कुछ समय के लिए बढ़ या स्थिर रह सकता है।

वजन मशीन को ही न देखें

सिर्फ वेटिंग स्केल पर दिखने वाला नंबर ही प्रोग्रेस का पैमाना नहीं है। बॉडी कंपोजिशन, शरीर की माप और ओवरऑल हेल्थ भी मायने रखते हैं।

वेट लॉस से जुड़ी सलाह सही है या नहीं यह कैसे जानें?

इस सवाल पर साधना सिंह बताती हैं जो तरीका जरूरत से ज्यादा पाबंदियां लगाए, बिना मेडिकल कारण के पूरे फूड ग्रुप को डाइट से हटाने को कहे या बहुत तेजी से वजन घटाने का दावा करे, उसे सावधानी से देखना चाहिए।

वेट लॉस के लिए सही सलाह आमतौर पर बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, धीरे-धीरे होने वाली प्रोग्रेस और लंबे समय तक अपनाई जा सकने वाली आदतों पर जोर देती है। इसलिए किसी भी डाइट या वेट लॉस रूटीन को शुरू करने से पहले योग्य न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन या फिटनेस एक्सपर्ट की सलाह लेना बेहतर है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी एक्सपर्ट द्वारा साझा की गई राय और सामान्य जानकारी पर आधारित है। किसी भी नई डाइट, एक्सरसाइज या वेट लॉस रूटीन को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।