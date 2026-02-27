Multi grain atta Recipe: स्वस्थ्य जीवनशैली के लिए पौष्टिक दैनिक आहार और व्यायाम दोनों ही जरूरी होते हैं। फिटनेस शौक नहीं बल्कि स्वस्थ्य जिंदगी जीने की जरूरत है। थाली में रोटी की अपनी एक अलग ही जगह होती है। अमूमन घरों में गेहूं के आटे की रोटी बनाई जाती है, लेकिन आपको आहार में मल्टीग्रेन आटे को शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा। इसके लिए आपको सही तरीके से तैयार किया मल्टीग्रेन आटा चुनना चाहिए। जो विभिन्न अनाजों के पोषण और प्राकृतिक स्वादों से भरपूर हो।

मल्टीग्रेन आटा खाने के फायदे

आयुर्वेद के अनुसार, विभिन्न प्रकार के अनाज खाने से तीनों दोषों – वात, पित्त और कफ – का संतुलन बना रहता है। मल्टीग्रेन आटे में उच्च फाइबर होता है, जो समग्र पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। यह विटामिन और खनिज से भरपूर होता है। शरीर को ऊर्जा देता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही वजन नियंत्रण में मदद करता है।

मल्टीग्रेन आटा में क्या-क्या मिलाया जाता है | Multigrain atta kaise banta hai ingredients

3 किलो गेहूं

500 ग्राम ज्वार

500 ग्राम बाजरा

250 ग्राम रागी

250 ग्राम मक्का

250 ग्राम सोयाबीन

250 ग्राम भुना हुआ चना

मल्टीग्रेन कैसे बनाता है?

मल्टीग्रेन आटा तैयार करने के लिए सभी अनाजों को अच्छी तरह से साफ कर लें। अगर इनमें नमी महसूस हो तो आप घूप में सुखाएं। इसके बाद चना, ज्वार, बाजरा और मक्का को हल्का भून लें। ऐसा करने से न केवल आटे का स्वाद बढ़ता है बल्कि पौष्टिकता को भी बढ़ावा मिलता है। इसके बाद सभी अनाजों को एक साथ मिला लें। फिर चक्की में पिसवा लें। पिसे हुए आटे को एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें।

