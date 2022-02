बहुत से लोग नाश्ता छोड़ कर कैलोरी कम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि, नाश्ता न करने से आपके शरीर पर कई प्रभाव पड़ सकते हैं। नाश्ते को छोड़ना कोई अच्छा विकल्प नहीं है।

सुबह का नाश्ता आपके शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसे दिन के दूसरे मील्स की तुलना में ज्यादा हेल्दी माना गया है। शोध बताते हैं कि जो लोग नाश्ता नहीं करते उन्हें दिल की बीमारी होने का खतरा अधिक होता है। अधिक समय तक उपवास की अवस्था में रहना शरीर के लिए अधिक तनावपूर्ण होता है और इससे अधिक मेहनत करनी पड़ती है। शरीर को जो अतिरिक्त काम करना पड़ता है, उससे चयापचय या मेटाबोलिज्म में उतार-चढ़ाव होता है, जिससे हृदय की समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है।

नाश्ता करने वाले ज्यादा हेल्दी: वहीं अगर आप डाइटिंग करना चाहते हैं तब भी नाश्ते को नजरअंदाज करने के लिए नहीं कहा जाता है। अगर आपको यह गलतफहमी है कि नाश्ता ना करने से आपका वजन घट जाएगा तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यह तथ्य गलत है। इसके उलट इससे आप मोटापे के शिकार हो जाएंगे। यह बात कई स्टडीज में साबित हो चुकी है कि नाश्ता छोड़ने वालों की तुलना में नाश्ता करने वाले ज्यादा हेल्दी होते हैं।

हेल्दी डाइट: नाश्ता करने वाले लोग कम ही ओवरवेट या मोटापे के शिकार होते हैं। वहीं वे ज्यादा समय तक बीमार भी नहीं रहते हैं। इसी वजह से कई एक्सपर्ट नाश्ता करने का दावा कर चुके हैं। अमूमन जिन लोगों को सुबह नाश्ता करने की आदत होती है उनकी डाइट हेल्दी होती है जिसमें फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट की मात्रा भरपूर होती है। वहीं जो लोग नाश्ता नहीं करते हैं उनमें सिगरेट, शराब पीने की आदत होती है। साथ ही ऐसे लोग एक्सरसाइज करने से हिचकते हैं।

सही और संतुलित नाश्ता: The BMJ में छपे एक शोध के मुताबिक आपने पूरे दिन कितनी मात्रा में खाना खाया उसपर आपका मैटाबॉलिज्म निर्भर करता है। जो लोग नाश्ते को छोड़ देते हैं वो नाश्ता करने वालों के मुकाबले में ज्यादा मोटे होते हैं। Centers for Disease Control and Prevention में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सही और संतुलित नाश्ता न सिर्फ आपके वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है, बल्कि शरीर को स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर रखने का काम भी करता है। माना जाता है कि नाश्ता न करना भी मोटापे का एक कारण हो सकता है।

कुछ स्टडी में यह बताया गया है कि नाश्ता करने से आप रोजाना दिन में 400 कैलोरी कम खाते हैं। नाश्ता ना करने का असर आपके शरीर पर प्रत्यक्ष तौर पर पड़ता है। इसे ना करने की सूरत में आपको सिर में दर्द, बेहोशी और ध्यान की कमी से जूझना पड़ता है। हम इतना कहेंगे कि अगर आपको सुबह भूख लगी हो तो नाश्ता जरूर करें। जिससे आप एक अच्छे दिन की शुरुआत कर सकें।