दीपिका पादुकोण जैसी कर्वी बॉडी चाहिए, तो जिम में करें ये एक्सरसाइज

Deepika Padukone Workout Regime, Exercise, Fitness, Diet, Diet Plan, Food: बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण ना सिर्फ अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए बल्कि फिट और कर्वी बॉडी के लिए भी फेमस हैं। अपने काम के साथ-साथ वह अपनी फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखती हैं। सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर यासमीन कराचीवाला ने हालही में अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की जिसमें वह दीपिका पादुकोण को ट्रेनिंग दे रही हैं। वीडियो में यासमीन ने कैप्शन दिया, “You are as young as your spine is flexible…..”. इस वीडियो में दीपिका पिलेट्स ब्रिज एक्सरसाइज करती नजर आ रही हैं।

पिलेट्स ब्रिज एक्सरसाइज रीढ़ की गतिशीलता में सुधार और कोर और नितंब की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा क्लासिकल पिलेट्स एक्सरसाइज में से एक है। यह एक्सरसाइज सामने के शरीर और कूल्हे के फ्लेक्सर्स को भी मजबूत करता है। पिलेट्स ब्रिज एक्सरसाइज शरीर की पिछली श्रृंखला यानी हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और स्पाइनल इरेक्टर को सख्त कर देता है। यह डीप मांसपेशियों को भी उत्तेजित करता है और पूरे शरीर को रिलैक्स करता है।

पिलेट्स ब्रिज एक्सरसाइज के फायदें:

1. इस एक्सरसाइज को करने से वजन कम होता है। यदि आप अपनी कार्डियो के साथ इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको परिणाम जल्द देखने को मिलेगा।

2. पिलेट्स ब्रिज एक्सरसाइज आपके शरीर को लचीला बनाने में मदद करता है।

3. इस एक्सरसाइज को करने से आप पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करेंगे।

4. पिलेट्स उन लोगों की मदद करता है जिन्हें पीठ दर्द की समस्या होती है।

5. यह विशेष रूप से गर्भावस्था के बाद एक फ्लैट बेली पाने का सबसे अच्छा तरीका है।

पिलेट्स ब्रिज एक्सरसाइज कैसे करते हैं:

– पीठ के बल लेट जाएं और दोनों हाथों को साइड में रख लें। घुटने मुड़े होने चाहिए और फीट जमीन पर होना चाहिए।

– अपने पेट और नितंबों की मांसपेशियों को टाइट रखें।

– अब धीरे-धीरे अपने कुल्हों को ऊपर की तरफ उठाएं।

– अपने कोर को कस लें और अपने बेली बटन को अपनी रीढ़ की ओर खींचें।

– 20 से 30 सेकंड के लिए इस स्थिति में बनें रहें और अपनी सामान्य स्थिति में लौटें। कम से कम 10 प्रतिनिधि करें।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App