वजन घटाने की कर रहे हैं कोशिश, तो मेथी के बीज का इस्तेमाल हो सकता है फायदेमंद

How To Use Fenugreek For Weight Loss: बढ़ती वजन के कारण कई लोग बेहद परेशान रहते हैं। अधिक वजन हो जाने के कारण लोगों को कई स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं जैसे- मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हृदय रोग। ऐसे में लोग वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज, डाइटिंग, योग जैसी चीजें अपनाते हैं। कई लोग तो वजन कम करने वाले सप्लीमेंट्स को भी खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन यह सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। इन सभी चीजों के इस्तेमाल के साथ-साथ आप मेथी के बीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेथी के बीज में मौजूद तत्व शरीर के एक्सट्रा फैट को बर्न करने में मदद करते हैं और वजन को भी नियंत्रित रखते हैं।

गर्म मेथी के दाने:

गर्म मेथी का बीज शरीर से अतिरिक्त वजन को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। गर्म मेथी के बीज खाने के लिए सबसे पहले उन्हें भुनें। फिर मेथी के बीज का पाउडर बना लें। रोजाना सुबह मेथी के दानों को गर्म पानी के साथ पिएं।

मेथी के दानों को पानी में भिगोएं:

खाली पेट भिगोएं हुए मेथी के दानों को खाने से वजन कम रहता है। साथ ही मेथी के दानें शरीर के फैट को बर्न करने में मदद करता है। इसको खाने के लिए रात में मेथी के दाने को पानी में भिगो पर छोड़ दें और अगली सुबह खाली पेट खा लें।

मेथी की चाय:

मेथी की चाय में मौजूद तत्व शरीर के फैट को बर्न करता है और पाचन में सुधार करता है। साथ ही वजन को भी नियंत्रित रखता है। मेथी के बीज की चाय बनाने के लिए सबसे पहले, मेथी के बीज पैन में लें और पानी डालकर उबाल लें। स्वाद के लिए आप दालचीनी और अदरक भी मिला सकते हैं। फिर पांच मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ दें।

मेथी स्प्राउट्स:

मेथी स्प्राउट्स कैरोटीन, विटामिन ए, ई, सी, और बी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, अमीनो एसिड जैसे पोषक तत्वो का बेहत स्त्रोत होता है। इसलिए सुबह खाली पेट इन स्प्राउट्स के सेवन से वजन कम होता है और मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है।

