अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लौकी (घिया) आपकी डाइट का अहम हिस्सा बन सकती है। भले ही यह सब्जी हर किसी की पसंदीदा न हो, लेकिन इसमें कैलोरी बहुत कम होती है और पानी व फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यही कारण है कि लौकी पेट को लंबे समय तक भरा रखती है, पाचन को बेहतर बनाती है और शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करती है। अच्छी बात यह है कि लौकी से कई स्वादिष्ट और हेल्दी व्यंजन बनाए जा सकते हैं, जो वजन घटाने में सहायक हो सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसी 7 आसान रेसिपीज के बारे में।
लौकी का सूप
लौकी का सूप हल्का, पौष्टिक और पेट भरने वाला विकल्प है। इसे बनाने के लिए कटी हुई लौकी को टमाटर, प्याज, लहसुन और काली मिर्च के साथ प्रेशर कुकर में पकाएं। फिर इसे ब्लेंड करके गर्मागर्म परोसें। यह कम कैलोरी वाला सूप वजन घटाने वालों के लिए बेहतरीन है।
लौकी-मूंग दाल
लौकी और मूंग दाल का कॉम्बिनेशन स्वाद के साथ पोषण भी देता है। लौकी और मूंग दाल को जीरा, हल्दी और अदरक जैसे मसालों के साथ पकाएं। इसे ब्राउन राइस या गेहूं की रोटी के साथ खाया जा सकता है। इसमें प्रोटीन और फाइबर दोनों भरपूर होते हैं।
लौकी का रायता
उबली और कद्दूकस की हुई लौकी को लो-फैट दही में मिलाकर स्वादिष्ट रायता तैयार किया जा सकता है। इसमें भुना जीरा, काला नमक और हरा धनिया डालें। यह प्रोबायोटिक्स और फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन को बेहतर बनाता है।
लौकी का चीला
नाश्ते या शाम के स्नैक के लिए लौकी का चीला एक हेल्दी विकल्प है। कद्दूकस की हुई लौकी में बेसन, हरी मिर्च, धनिया और मसाले मिलाकर घोल तैयार करें। इसे तवे पर बहुत कम तेल में सेंकें। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पेट भी लंबे समय तक भरा रखता है।
लौकी का जूस
फिटनेस पसंद करने वाले लोगों के बीच लौकी का जूस काफी लोकप्रिय है। छिली हुई लौकी को पुदीने की पत्तियों और नींबू के रस के साथ ब्लेंड करें। इसे ताजा ही पिएं। ध्यान रखें कि जूस बनाने से पहले लौकी का छोटा टुकड़ा चख लें। अगर इसका स्वाद कड़वा लगे तो इसका सेवन न करें।
लौकी की सब्जी
साधारण लौकी की सब्जी को भी हेल्दी तरीके से बनाया जा सकता है। इसमें कम तेल का इस्तेमाल करें और टमाटर, मटर या गाजर जैसी सब्जियां मिलाएं। इसे गेहूं की रोटी के साथ खाया जा सकता है। यह स्वाद और पोषण दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है।
लौकी ओट्स खिचड़ी
अगर आप वजन घटाने के लिए हेल्दी वन-पॉट मील ढूंढ़ रहे हैं, तो लौकी ओट्स खिचड़ी एक अच्छा विकल्प है। इसमें ओट्स, मूंग दाल, लौकी और अन्य सब्जियां डालकर पकाएं। यह फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर होती है और लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करती है।
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