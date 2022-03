Healthy Ways to Gain Weight: वजन बढ़ाने ( Weight Gain) के लिए लोग जिम, फूड सप्लीमेंट्स और तमाम तरह की दवाइयों का सहारा लेते हैं जो कई बार सेहत पर बुरा असर डालता है

How to gain weight: आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो लोग बेहद पतले होते हैं उनका लोग काफी मजाक उड़ाते हैं। कभी माचिस की तीली तो कुपोषित कहकर संबोधित करते हैं। जिस तरह मोटे लोग अपने बढ़ते वजन से परेशान होते हैं, ठीक वैसे ही पतले लोग अपने घटते वजन से परेशान रहते हैं।

वजन बढ़ाने ( Weight Gain) के लिए लोग जिम, फूड सप्लीमेंट्स (Vegetables To Gain Weight) और तमाम तरह की दवाइयों का सहारा लेते हैं। लेकिन कई बार इन सब जतन के बावजूद वजन नहीं बढ़ता है। ऐसे में जरूरी है कि लोग अपनी डाइट में कुछ खास चीजों को शामिल करें –

आलू: सब्जियों के राजा आलू (Vegetables which help in Gain Weight) में उच्च मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। वहीं, छिलके वाले आलू में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स और विटामिन सी होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डाइट में नियमित आलू शामिल करने से वजन तेजी से बढ़ता है। खासकर उबला आलू वजन बढ़ाने में काफी कारगर माना जाता है।

अंडा: एक्सपर्ट्स के मुताबिक वजन बढ़ाने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अंडे में फैट और कैलोरी दोनों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो तेजी से वजन बढ़ाने में मददगार है। डाइट में हर दिन एक अंडा जरूर शामिल करें। इसके अलावा, मछली, चिकन और मटन भी प्रोटीन के अच्छे सोर्स माने जाते हैं।

केला: स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि वजन बढ़ाने के सबसे हेल्दी उपायों में एक केला खाना भी है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैलोरीज और गुड फैट पाया जाता है जो शरीर को ताकत तो देता ही है, साथ में ये वजन बढ़ाने में भी सक्षम है। वजन बढ़ाने के लिए लोग केला और दूध साथ में ले सकते हैं, इसके अलावा बनाना शेक भी वजन बढ़ाने में मदद करता है।

किशमिश: जो लोग अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं उन्हें रोज नियमित रूप से मुट्ठी भर किशमिश का सेवन करना चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा करने से वजन तेजी से बढ़ने लगेगा। इसके अलावा, किशमिश के साथ अंजीर को खाने से भी वजन बढ़ेगा। इसके लिए बराबर मात्रा में किशमिश और अंजीर लेकर उसे पानी में भिगोकर रात भर रहने दें और सुबह इसका सेवन करें।

चुकंदर: आयरन से भरपूर चुकंदर शरीर में खून की कमी दूर करने के साथ ही वजन बढ़ाने में कारगर है। आपको बता दें कि चुकंदर में फैट, कोलेस्ट्रॉल कम होने के साथ ही कैलोरी की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। अधिक कैलोरी के सेवन से वजन तेजी से बढ़ता है। इसलिए चुकंदर का जूस या सलाद खाकर स्वस्थ तरीके से अपना वजन बढ़ा सकते हैं।