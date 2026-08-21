पश्चिम बंगाल का नाम आते ही लोगों के मन में मिठाइयों का भी ख्याल जरूर आता है। राज्य की कई ऐसी मिठाइयां हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। यहां का रसगुल्ला, संदेश और रसमलाई जैसी कई और मिठाइयां हैं जिसे लोग बड़े चाव से खाते हैं। इन्हीं में से एक चमचम भी है, जो अपनी खास स्वाद के लिए जाना जाता है। बंगाली में इसे चोमचोम कहते हैं। यह आमतौर पर लंबी या अंडाकार आकार की होती है। इसकी खासियत नरम बनावट, हल्की मिठास और चाशनी में पका हुआ छेना है।

अक्सर लोग घर पर नई-नई डिश ट्राई करते रहते हैं। अगर आप भी वीकेंड के मौके पर कोई नई डिश बनाना चाहते हैं तो इस बार चमचम ट्राई कर सकते हैं। इसकी रेसिपी ज्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ कुछ चीजों की मदद से आप घर पर ही झटपट बंगाली स्टाइल में ये मिठाई तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी रेसिपी और विधि के बारे में:

चमचम मिठाई बनाने की सामग्री

चमचम के लिए

1 लीटर फुल क्रीम दूध

2-3 बड़े चम्मच नींबू का रस या सिरका

1 छोटा चम्मच मैदा

1 छोटा चम्मच सूजी

1 छोटा चम्मच चीनी

चाशनी के लिए

2 कप चीनी

4 कप पानी

2-3 इलायची

सजाने के लिए

100 ग्राम मावा

2-3 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा

थोड़ा पिस्ता या बादाम

चमचम बनाने की आसान विधि

छोना तैयार करें: सबसे पहले एक लीटर दूध को भारी तले वाले बर्तन में उबाल लें। दूध में अच्छी तरह उबाल आने के बाद गैस बंद करें और 1-2 मिनट ठंडा होने दें। अब नींबू के रस को थोड़ा-थोड़ा करके डालें और धीरे-धीरे चलाते रहें। जब दूध पूरी तरह फट जाए और हरे-पीले रंग का पानी अलग दिखाई देने लगे, तो नींबू का रस डालना बंद कर दें।

छेने का खटास निकालें: अब एक मलमल के कपड़े में छेना छान लें। इसे ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लें, ताकि नींबू की खटास निकल जाए। अब कपड़े में बांधकर 20-30 मिनट के लिए लटका दें। छेने से अतिरिक्त पानी निकल जाने के बाद उसे सूखने दें। छेना हल्का नम और मुलायम होना चाहिए।

अच्छी तरह मसलें: अब छेने को बड़े प्लेट में निकालकर हथेली से अच्छी तरह मसलना शुरू करें। इसे मुलायम और चिकना होने तक मसलें। इसमें 8-10 मिनट तक का समय लग सकता है। अब इसमें 1-2 चम्मच मैदा डालकर अच्छी तरह मिला दें। चाहें तो थोड़ी मात्रा में सूजी भी डाल सकते हैं। जब इसे मसलने पर चिकने आटे जैसी मुलायम गेंद बनने लगे और दाने नजर न आएं , तब समझें ये तैयार है।

चमचम बनाए: अब तैयार छेने को बराबर हिस्सों में बांट लें। प्रत्येक हिस्से को हथेली के बीच हल्के हाथों से रोल करके लंबा या अंडाकार आकार दें। इसमें कोई दरार नहीं होनी चाहिए।

चाशनी बनाएं: अब एक चौड़े और गहरे बर्तन में 2 कप चीनी और 4 कप पानी डालें। इसमें इलायची डालकर उबाल आने दें। चाशनी को ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। चमचम को पकाने के लिए पतली चाशनी बेहतर रहती है।

अब चमचम पकाएं: जब चाशनी अच्छी तरह उबलने लगे, तब इसमें छेने के तैयार टुकड़े सावधानी से डालें। बर्तन में पर्याप्त जगह रखें, क्योंकि चमचम पकते समय फूलती है। बर्तन को ढककर मध्यम आंच पर करीब 15-20 मिनट पकाएं। गैस बंद करने के बाद चमचम को तुरंत चाशनी से न निकालें। जब चमचम ठंडी हो जाए तो उन्हें चाशनी से निकालकर हल्का छान लें।

मावा भरें: इसके बीच में हल्का सा कट लगाकर ऊपर से मावा डालकर सजा दें। इसके ऊपर नारियल का बुरादा और बारीक कटे पिस्ते डालें। आपकी स्वादिष्ट बंगाली स्टाइल में चमचम तैयार है।

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