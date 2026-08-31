Weekend Gateways from Delhi: सितंबर घूमने-फिरने के लिए बेहतरीन महीना है। इस दौरान बारिश हो रही होती है, पहाड़ों पर हरियाली, त्योहारों के मौसम वाली भीड़ नहीं होती और कीमतें भी ज्यादा नहीं बढ़ी होती हैं। यही वजह है कि अगर आप दिल्ली से वीकेंड पर बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह सही मौका हो सकता है। इसके लिए आपको लग्जरी रसॉर्ट या 15 हजार के ट्रैवल बजट की जरूरत नहीं होगी।

दिल्ली के पास कुछ ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर आप 6 हजार के बजट में कई जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सितंबर में ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहां दी गई जगहों को चुन सकते हैं।

ऋषिकेश

दिल्ली के ट्रैफिक से दूर पहाड़ों पर सुबह बिताना चाहते हैं, तो ऋषिकेश एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इस शहर में आपको गंगा आरती, पहाड़ों के नजारे, कैफे, मंदिर, योग केंद्र और कई एडवेंचर एक्टिविटीज करने का मौका मिलेगा। शनिवार और रविवार को यहां पर घूमने के बाद सोमवार को सुबह वापस दिल्ली पहुंच सकते हैं। दोपहर के समय तपोवन में घूमें, नदी के किनारे समय बिताएं, घाटों के दर्शन करें और गंगा आरती का आनंद लें। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो रिवर राफ्टिंग की जा सकती है।

दिल्ली से बस या ट्रेन के जरिए बजट में ट्रिप प्लान कर सकते हैं। होटल, गेस्ट हाउस या बजट होटल के साथ-साथ लोकल कैफे में खाना खाएं। इस तरह एक रात या दो दिन की ट्रिप प्रति व्यक्ति 6 हजार रुपए में हो सकती है।

जयपुर

बजट की चिंता किए बिना वीकेंड पर घूमने का प्लान है, तो जयपुर जा सकते हैं। पिंक सिटी में किले, पैलेस, लोकल बाजार को एक्सप्लोर करने के बाद यहां का लोकल फूड चखें। दिल्ली से जयपुर की दूरी ज्यादा नहीं है। हवा महल घूमने से शुरुआत करें और फिर अंबर किला और सिटी पैलेट जाएं। पैदल शहर के बाजारों को एक्सप्लोर करें और राजस्थानी खाने का लुत्फ उठाएं। सितंबर में मौसम थोड़ा गर्म हो सकता है और कभी-कभी बारिश देखने को मिल सकती है।

प्राइवेट कैब की जगह ट्रेन या बस के जरिए ट्रैवल करें। अपने बजट के अनुसार रूम देखें और लोकल फूड का लुत्फ लें। इस तरह 6 हजार रुपए के अंदर वीकेंड ट्रिप प्लान की जा सकती है।

आगरा

दिल्ली से कुछ दूर स्थित आगरा सितंबर में घूमने के लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। यह ऐसी जगह है जहां पर आपका ज्यादा समय ट्रैवलिंग में नहीं जाएगा। आगरा दिल्ली के इतना पास है कि वहां जल्दी घूमने जा सकते हैं और ट्रेन से जाना ज्यादा सुविधाजनक होगा। ताजमहल यहां का मुख्य आकर्षक है, लेकिन इसके अलावा भी आप यहां कई जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

ताजमहल के अलावा, आगरा किला, मेहताब बाग और कुछ समय शहर के बाजारों में बिताया जा सकता है। यहां पर मिलने वाला पेठा और मुगलई खाने का स्वाद जरूर चखें। दिल्ली और आगरा के बीच सफर सस्ता हो सकता है और वहां रहने के लिए भी कई बजट फ्रेंडली विकल्प मिल जाएंगे। यही वजह है कि यहां पर एक या दिन की ट्रिप 6 हजार में की जा सकती है।

लैंसडाउन

सितंबर में मानसून के बाद की हरियाली इस जगह को खूबसूरत बना देती है। हालांकि ट्रिप प्लान करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। दिल्ली से लैंसडाउन की दूरी कम होने की वजह से ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम हो सकता है। यहां पर रहना और खाना भी बजट में आराम से किया जा सकता है। यहां पर घूमने-फिरने के लिए काफी कुछ है। भुल्ला लेक, टिप एन टॉप व्यू और शहर को बाइक से एक्सप्लोर करें। इस दौरान आपको यहां घूमते समय रेनकोट और वॉटरप्रूफ जूतों की जरूरत पड़ सकती है।

अलवर

दिल्ली से राजस्थान के इस शहर की वीकेंड ट्रिप करना आसान है। यहां पर छोटी सी ट्रिप में किले, महल, झीलें और ऐतिहासिक चीजों को देखने को मौका मिल सकता है। बाला किला, सिटी पैलेस घूमने के बाद आप सिलीसेढ झील जा सकते हैं। वाइल्डलाइफ के शौकीन हैं, तो सरिस्का पास में ही मौजूद है। यहां पर आप सफारी का मजा ले सकते हैं। सितंबर में यहां का मौसम बहुत ही सुहावना हो सकता है जिसकी वजह से कई लोग घूमने का प्लान करते हैं।

मथुरा-वृंदावन

वीकेंड ट्रिप के लिए समय और पैसे दोनों बचत करना चाहते हैं तो मथुरा और वृंदावन आ सकते हैं। दोनों शहर नजदीक हैं जिन्हें साथ में कवर किया जा सकता है। मंदिर, घाट, लोकल फूड और यहां का माहौल बहुत ही सुकून देता है। मथुरा को श्री कृष्ण की जन्मभूमि माना जाता है। वहीं वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेम मंदिर में सुकून भरी शाम बिताई जा सकती है। खास बात यह है कि इस ट्रिप के लिए आपको बड़े बजट की जरूरत नहीं है। ट्रेन या बस के जरिए दिल्ली से वीकेंड पर 6 हजार या उससे कम बजट में यहां पर घूमा जा सकता है। दिल्ली से इस जगह की दूरी कम होने की वजह से आपको ट्रैवल में ज्यादा समय नहीं बिताना पड़ेगा।