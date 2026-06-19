Mumbai Places to Visit: मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा ब्रेक जरूर लेना चाहिए। इसके लिए आप दोस्तों के साथ वीकेंड में शहर या उसके आसपास की शानदार जगहों पर समय बिता सकते हैं। शाम को समुद्र के किनारे समय बिताना हो या हरियाली के बीच सुकून से बैठना, मुंबई में ऐसी तमाम जगहें मौजूद हैं जहां आपको शांति और सुकून दोनों को अनुभव होगा।

मरीन ड्राइव

समुद्र किनारे समय बिताना चाहते हैं तो मुंबई का मरीन ड्राइव एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। जहां पर आप समुद्र की लहरों, ठंडी हवाओं और खूबसूरत सूर्यास्त देखने का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो यह जगह अच्छी रहेगी। आसपास कई स्ट्रीट फूड मिल जाएंगे जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं।

गेटवे ऑफ इंडिया

गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई की फेमस जगहों में शामिल है। यहां पर आप फेरी बोट के जरिए आसपास के द्वीपों पर भी घूमने जा सकते हैं। दोस्तों के साथ वीकेंड बिताने के लिए यह अच्छी जगह साबित हो सकती है। जहां आपको शानदार नजारे देखने को मिलेंगे।

जुहू बीच

मुंबई का जुहू बीच पर्यटकों के बीच काफी फेमस है जहां पर हर व्यक्ति एक न एक बार जरूर आना चाहता है। वीकेंड पर दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए यह जगह सही रहेगी। बीच के किनारे आप वड़ा पाव, भेलपुरी और पाव भाजी जैसे स्ट्रीट फूड का लुत्फ ले सकते हैं।

बांद्रा वर्ली सी लिंक

समुद्र के ऊपर बना शानदार पुल बांद्रा और वर्ली को जोड़ता है। रात के समय इसकी रोशनी और समुद्र का नजारा देखने लायक होता है। ड्राइविंग और फोटोग्राफी के शौकीन लोग यहां पर घूमने पसंद करते हैं। वीकेंड को खास बनाना है तो शाम के समय इस खूबसूरत जगह के नजारे देख सकते हैं।

संजय गांधी नेशनल पार्क

हरियाली, वन्यजीवों और शांत वातावरण का मजा लेना चाहते हैं तो संजय गांधी नेशनल पार्क बेहतरीन जगह साबित होगी। यहां पर आपको प्रकृति के बीच समय बिताने का मौका मिलेगा। पार्क के अंदर कन्हेरी गुफाएं भी मौजूद हैं जो पर्यटकों को अट्रैक्ट करती है। आप भी इस शानदार जगह पर समय बिता सकते हैं।

कार्टर रोड

मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित कार्टर रोड सुबह की जॉगिंग और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए काफी अच्छी है। शांत माहौल और समुद्र के बीच समय बिताना पसंद करते हैं तो दोस्तों के साथ यहां पर वीकेंड ट्रिप प्लान कर सकते हैं।

पोवाई झील

मुंबई की खूबसूरत और शांत जगहों में से एक पोवाई झील शहर की भागदौड़ से दूर सुकून का अहसास कराती है। यह आर्टिफिशियल झील है जहां का नजारा शाम के समय और भी आकर्षक हो जाता है।

मानसून के समय इन जगहों की खूबसूरती और बढ़ जाती है, यहां दोस्तों के साथ समय बिताने से लेकर लाजवाब स्ट्रीट फूड का आनंद लिया जा सकता है। यहां पर आप अपना बोरिंग वीकेंड मजेदार बना सकते हैं। अगर आप भी इस वीकेंड कहीं बाहर घूमने की सोच रहे हैं तो मुंबई की इन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।