Happy Birthday Stephen Hawking, His quotes, Speech, Videos, Photos: 21 साल की उम्र में जिस शख्स को दुनिया की सबसे घातक बीमारी हो गई हो वह कैसे दुनिया का महानतम साइंटिस्ट बन सकता है? सिर्फ एक शब्द के सहारे कैसे वो दुनिया को ब्रह्मांड का सच बता गया? वाकई ये करिश्मा ही है। जी हां हम बात कर रहे हैं मशहूर वैज्ञानिक स्टीफ़न हॉकिंग की। आज उनका जन्म दिन है।

आपको बता दें कि साल 2014 में जब वह पहली बार फेसबुक पर आए तो उन्होंने अपने फैंस को सिर्फ एक शब्द की नसीहत दी थी। ‘जिज्ञासु’, यानी वह अपने फैंस से कहते थे कि अगर आप जिंदगी में जिज्ञासु नहीं होंगे तो तरक्की नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा था, ‘मैं हमेशा सृष्टि की अद्भुत रचना पर हैरान हूं। समय और अंतरिक्ष हमेशा रहस्य रहेंगे लेकिन इसके लिए मेरी कोशिश कभी नहीं रुकेगी।’

स्टीफन हॉकिंग कई ऐसे अनमोल और बेहतरीन कोट्स भी लिखें जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है-

1. “चाहे ज़िन्दगी जितनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं।”

2. “मैंने देखा है वो लोग भी जो ये कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, और हम उसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, वे भी सड़क पार करने से पहले देखते हैं।”

3. “यदि आप हमेशा गुस्सा या शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं रहेगा।”

4. “The past, like the future, is indefinite and exists only as a spectrum of possibilities.”

5. “लाइफ दुखद होगी अगर ये अजीब ना हो।”

6. “जब किसी की उम्मीद एकदम ख़त्म हो जाती है, तब वो सचमुच हर उस चीज की महत्ता समझ पाता है जो उसके पास है।”

स्टीफन हॉकिंग सक्सेस स्टोरी: लाइफ पर कभी हार मत मानो

21 साल की आयु में उन्हें मोटर न्यूरोन बीमारी का पता चला, एक दुर्लभ स्थिति जो प्रगतिशील व्यक्ति को अपंग कर देती है और आमतौर पर कुछ वर्षों में मृत्यु का कारण बन जाती है। हॉकिंग को बताया गया कि उनके पास जीने के लिए केवल दो साल हैं। जब उन्होंने डॉक्टरों को गलत साबित कर दिया और बच गए, तब भी वे अंततः एक व्हील चेयर तक ही सीमित थे और उनका अधिकांश शरीर लकवाग्रस्त हो गया था।

1985 में निमोनिया की एक लड़ाई ने उसे लगभग मार डाला था। डॉक्टरों ने उनकी पत्नी को जीवन समर्थन(लाइफ सपोर्ट) बंद करने का सुझाव दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वह लगभग निश्चित रूप से मर जाएंगें। लेकिन उनकी पत्नी ने मना कर दिया। चमत्कारिक रूप से, हॉकिंग फिर से बच गए, लेकिन इस अवधि के दौरान आयोजित एक ट्रेचोटॉमी प्रक्रिया ने उन्हें बोलने की उनकी क्षमता को छीन लिया। जिसके बाद वह केवल एक संवाद सिंथेसाइज़र के माध्यम से संवाद करने में सक्षम हैं।

कौन थे मशहूर वैज्ञानिक स्टीफ़न हॉकिंग

स्टीफन हॉकिंग का पूरा नाम पूर्ण स्टीफन विलियम हॉकिंग था। इनका जन्म 8 जनवरी, 1942 में ऑक्सफ़ोर्ड, ऑक्सफ़ोर्डशायर, इंग्लैंड में हुआ था और 14 मार्च, 2018 कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिजशायर में इनकी मृत्यु हो गई थी। सबसे पहचानने जानें वाले हॉकिंग एक बेहतरीन वैज्ञानिक थे। उनकी शैली-परिभाषित पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने 1988 में प्रकाशित होने के बाद से 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बेची, और 35 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। स्टीफन हॉकिंग ने 1962 में यूनिवर्सिटी कॉलेज, ऑक्सफोर्ड से फिजिक्स में बैचलर डिग्री प्राप्त की और 1966 में ट्रिनिटी हॉल, कैम्ब्रिज से फिजिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।

स्टीफन हॉकिंग व्यापक रूप से दुनिया के सबसे शानदार दिमागों में से एक के रूप में माने जाते हैं। वह अपने विज्ञान, पुस्तकों, टेलीविजन प्रस्तुतियों, व्याख्यानों और जीवनी फिल्मों के माध्यम से आज भी दुनिया भर में जाने जाते हैं। 1982 में उन्हें CBE से सम्मानित किया गया, उन्हें 1989 में कम्पेनियन ऑफ़ ऑनर बनाया गया, और 2009 में अमेरिकी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था। वह द रॉयल सोसाइटी के फेलो थे, पोंटिफिकल एकेडमी ऑफ साइंसेज के सदस्य थे, और यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के भी सदस्य थे।

