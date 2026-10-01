नारियल का पानी या गूदा निकालने के बाद जो बाहरी हिस्सा बचता है वह काफी सख्त होता है। इसे आमतौर पर नारियल का खोल कहा जाता है और इस्तेमाल के बाद अक्सर लोग इसे बेकार समझकर कूड़े में फेंक देते हैं। हालांकि, नारियल का खोला काफी मजबूत, टिकाऊ और प्राकृतिक रूप से गोल आकार का होता है। थोड़ी सी रचनात्मकता के साथ इसका इस्तेमाल की जाए तो इससे घर के लिए कई सजावटी चीजें बना सकते हैं। आइए जानते हैं नारियल के खोल से कौन-कौन से सजावटी चीजें बना सकते हैं।

1- हैंगिंग प्लांटर तैयार करें

नारियल के खोल की मदद से आप अपने घर या बालकनी के लिए खूबसूरत हैंगिंग प्लांटर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए नारियल के खोल को अच्छी तरह साफ करके इसमें नीचे की तरफ एक-दो छोटे छेद कर दें, ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके। इसे आप पेंट भी कर सकते हैं। इसमें मिट्टी भरकर छोटे पौधे लगाकर लटका सकते हैं।

2- कैंडल होल्डर बनाएं

कैंडल होल्डर बनाने के लिए इसके खोल को अच्छी तरह साफ करके ऊपर से सैंडपेपर की मदद से घिसकर चिकना कर लें। इसके बाद इसे आप डार्क ब्राउन या मन पसंद रंग से पेंट कर दें। अब इसके अंदर छोटी मोमबत्ती या दीया रख सकते हैं। हालांकि, इसका इस्तेमाल करते हुए खोल को खुली और सुरक्षित जगह रखें। इसके अलावा आप इसमें एलईडी लाइट भी डालकर सजावट कर सकते हैं।

3- टेबल डेकोरेशन

नारियल के खोल को आप स्टडी टेबल पर भी सजावट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल खोल को चिकना करके इसे पेंट कर सकते हैं। साथ ही जूट, मोती या छोटे सजावटी सामान से सजा सकते हैं। इसके अंदर सूखे फूल या आर्टिफिशियल प्लांट रखकर इसे सेंटर टेबल या स्टडी टेबल पर रख सकते हैं।

4- मिनी ड्रीम कैचर

नारियल के खोल के किनारे पर छोटे-छोटे छेद करके उसमें रंगीन धागे, जूट या ऊन बांध कर नीचे की तरफ मोती, पंख या लकड़ी की छोटी सजावटी चीजें लगा दें। यह एक मिनी ड्रीम कैचर तैयार होगा। इसे आप कमरे, बालकनी या खिड़की के पास लटका सकते हैं।

5- छोटी ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर

नारियल के खोल को फेंकने के बजाय एक खूबसूरत ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर बनाया जा सकता है। इसके लिए खोल को अच्छी तरह साफ करके उसके अंदर कपड़े या फेल्ट की पतली परत चिपका दें। बाहर से इसे सैंडपेपर से रगड़कर चिकना कर दें। इसके बाद इसे पेंट करके थोड़ा आकर्षक बना दें। इसमें आप अंगूठी, ईयररिंग, चेन या अन्य छोटी चीजें रख सकते हैं।

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