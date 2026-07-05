Kai ko Kaise Saaf Karen: बारिश का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं अपने साथ कई तरह की परेशानियां भी लेकर आता है। लगातार बारिश और नमी की वजह से घर की छत, फर्श और दीवारों पर काई जमने लगती है। धीरे-धीरे यह फिसलन और गंदगी का कारण बन सकती है। इसके अलावा काई की वजह से छत गंदी दिखाई देती है। ऐसे में समय रहते इसे साफ न किया जाए, तो नमी की समस्या बढ़ सकती है।

कई लोग काई हटाने के लिए महंगे क्लीनर का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। सही तरीके से की गई सफाई फिसलन को काफी हद तक कम करने में मदद कर सकती है। हालांकि किसी भी तरीके को अपनाने से पहले सावधानी बरतनी जरूरी है।

सिरके का घोल

सफेद सिरका और पानी का घोल बनाकर भी काई साफ की जा सकती है। इसे काई वाली जगह पर छिड़कें और कुछ देर के लिए छोड़ दें और फिर ब्रश की मदद से साफ करें। हालांकि इसे पहले किसी छोटे हिस्से पर आजमाकर देख सकते हैं।

ब्लीचिंग पाउडर

अगर छत पर काई जम गई है, तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। काई वाली जगह पर इसे छिड़क दें और कुछ समय के लिए छोड़ दें। इसके बाद ब्रश या स्क्रबर की मदद से सतह को धीरे-धीरे रगड़ें और साफ पानी से धो लें। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते समय हाथों में ग्लव्स पहनें।

चूना

काई हटाने के लिए चूने का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। काई वाली जगह पर चूना समान रूप से फैला दें और कुछ देर के लिए छोड़ दें। अब ब्रश की मदद से इसे रगड़कर साफ करें। आखिर में पानी से छत को अच्छी तरह धो लें।

साबुन का घोल

एक बाल्टी पानी में लिक्विड डिटर्जेंट मिलाकर घोल तैयार कर लें। इसे काई वाली जगह पर डालें और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद ब्रश से हल्के हाथों से रगड़कर पानी से धो लें। यह तरीका हल्की काई की सफाई करने के लिए उपयोगी हो सकता है।

पानी का जमाव न होने दें

जिन जगहों पर लंबे समय तक पानी जमा रहता है, वहां काई लगने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए बारिश के बाद छत पर पानी जमा होने पर उसे निकालने की कोशिश करें। साथ ही पानी की निकासी वाली नालियों को भी समय-समय पर साफ करते रहें।

सफाई के दौरान रखें सावधानी

छत पर जमी काई पर फिसलन हो सकती है, इसलिए सफाई करते समय अच्छी पकड़ वाले जूते पहनें और जल्दबाजी न करें। सफाई करने से पहले हाथों में ग्लव्स जरूर पहनें। नियमित रूप से छत की सफाई करने और पानी जमा न होने देने से काई की संभावना कम हो सकती है। इससे बार-बार गहरी सफाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।