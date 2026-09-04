Non Stick Pan Cleaning Tips: नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल किचन में आम बात है। डोसा, चीला, उत्तपम, पेनकेक, ऑमलेट, सैंडविच और कई सारी चीजों को बिना तेल या कम तेल की मदद से आसानी से बनाया जा सकता है। नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इसपर पका हुआ खाना चिपकता नहीं है। खासतौर पर इसका इस्तेमाल घरों में डोसा और चीला बनाने में ज्यादा किया जाता है। हालांकि सही तरीके से न रखने और सफाई के दौरान की जाने वाली कुछ गलतियों की वजह से इसमें स्क्रैच आ सकते हैं।

अगर आप रोजाना नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में इसकी सही देखभाल की जा सकती है। स्क्रैच और चिपचिपाहट से नॉन स्किट पैन को दूर रखने के लिए कुछ आसान तरीकों की मदद ली जा सकती है। जिससे इनका इस्तेमाल लंबे समय तक किया जा सकता है और स्क्रैच से सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है।

आमतौर पर नॉन स्टिक पैन पर पड़ने वाली खरोंचें, कोटिंग का निकलना और पैन का टेढ़ा-मेढा होना ठीक नहीं किया जा सकता है। नॉन स्टिक पैन अपनी चमक खो देते हैं और उनके ऊपर खाना जलकर चिपक सकता है। ऐसे में इन्हें साफ करना भी मुश्किल हो जाता है।

नॉन स्टिक पैन को स्क्रैच पड़ने के कारण

कई बार जल्दबाजी में हम सभी बर्तनों को एक साथ सिंक में धोने के लिए डाल देते हैं। ऐसे में कांच और नॉन स्टिक बर्तनों को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि कांच के बर्तन हम अक्सर अलग रख देते हैं। लेकिन नॉन स्टिक बर्तन अक्सर कड़ाही, प्लेट और बाकी भारी बर्तनों के साथ रख दिए जाते हैं। जिसकी वजह से पैन में स्क्रैच आ जाते हैं। स्क्रैच की वजह से नॉन स्टिक कोटिंग खराब हो सकती है। इसके अलावा कई बार खाना बनाते समय पैन में जल जाता है। इसे खरोंचकर निकालने से भी कोटिंग खराब हो सकती है या इस पर स्क्रैच आ सकते हैं।

नॉन स्टिक पैन को स्क्रैच से कैसे बचाएं?

अगर आप चाहते हैं कि नॉन स्टिक पैन लंबे समय तक सुरक्षित रहे, तो ऐसे में इसे सही तरीके से रखा जरूरी है। बर्तनों के बीच में नॉन स्टिक पैन को न रखें। बल्कि इसके लिए अलग से जगह करें या फिर हुक पर इसको टांग दें।

नॉन स्टिक पैन को स्क्रबर या हार्ड ब्रश से साफ करने की बजाय इसे हाथ से धोएं। डिशवॉशर का इस्तेमाल करने से नॉन स्टिक की सतह खराब हो सकती है। इसे सॉफ्ट ब्रश से साफ करें जिससे इसपर स्क्रैच न पड़ें।

अगर पैन काफी गंदा है, तो इसे साफ करने के लिए गर्म पानी और विनेगर की मदद लें। इससे पैन पर जमा सारी चिकनाई और गंदगी दूर हो सकती है। इसके अलावा पैन को साफ करने के लिए सॉफ्ट स्पंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन पर बेकिंग सोडा छिड़कें और स्पंज की मदद से इसे साफ करें।