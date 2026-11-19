Amla Recipes: सर्दियों के समय मंडी में अगर आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, तो कुछ चीजें आपको जरूर देखने को मिलेंगी। इसमें आंवला भी शामिल है। आंवला किसी सुपरफूड से कम नहीं माना जाता है। इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। यह सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। घरों में इसका अचार बनाया जाता है या कई लोग मुरब्बा बनाकर भी खाते हैं। हालांकि इसे आप विंटर डाइट में कई तरीकों से शामिल कर सकते हैं।

अगर आप एक या दो तरह से ही आंवला खाते हैं, तो इस सर्दियों में खाने के तरीके में बदलाव ला सकते हैं। इससे आप तरह-तरह की चीजें बनाकर डाइट में शामिल कर सकते हैं। आइए, जानते हैं आंवले से क्या-क्या बनाया जा सकता है।

आंवला जूस

आंवला को सर्दियों के समय डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। इससे आप जूस बना सकती हैं। इसके लिए 4-5 आंवला लें, इसमें पुदीने के पत्ते, अदरक, नींबू का रस, काला नमक और पानी डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। अब इसे छानकर सर्व करें।

आंवले का मुरब्बा

सर्दियों में आंवले का मुरब्बा काफी पसंद किया जाता है। इसका खट्टा-मीठा स्वाद बहुत अच्छा लगता है। इसे बनाने के लिए आंवला, चीनी, इलायची, केसर और नींबू का रस चाहिए। सबसे पहले आंवले को अच्छी तरह धोकर उबाल लें। इसे ठंडा होने दें और तब तक पैन में चीनी और पानी डालें। इसकी चाशनी तैयार करें और फिर उबला हुआ आंवला डालें। इसे धीमी आंच पर करीब 20 से 25 मिनट पकाएं। जब यह थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तो इसमें केसर और नींबू का रस डालें। इसे ठंडा करके स्टोर करें।

आंवले का अचार

गरम-गरम रोटी के साथ आंवले का अचार और सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगता है। सबसे पहले आंवले को छोटे टुकड़ों में काट लें। इसे लगभग 5 से 7 मिनट तक उबाल लें। अब राई, सौंफ, मेथी को भूनकर पाउडर बनाएं। आंवले में इन मसालों को डालें। साथ ही लाल मिर्च, हींग, हल्दी, नमक और कलौंजी डालें। ऊपर से गरम करके सरसों को तेल डालें।

आंवला कैंडी

कैंडी बनाने के लिए आंवले को 5-7 मिनट तक उबाल लें। इनके बीजों को निकाल कर अलग कर लें। इन्हें छोटे टुकड़ों में काट लें। अब पैन में चीनी और पानी डालकर उबालें। जब चीनी घुल जाए, तो इसमें आंवला के टुकड़े डालें। इसे धीमी आंच पर 8-10 मिनट तक पकाएं। अब इन्हें ठंडा करने के लिए रख दें।

आंवले की चटनी

रोटी और सब्जी के साथ आंवले की चटनी बना सकते हैं। इसके लिए आंवले को धोकर टुकड़ों में काट लें। इसके बीज निकाल लें। अब मिक्सर जार में आंवला, हरी मिर्च, अदरक, धनिया, पुदीना, जीरा, काला नमक और नमक डालें। इसे अच्छी तरह पीस लें।

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आंवला पाउडर

आंवले से पाउडर बनाने के लिए पहले आंवले को धोकर उबाल लें। उसके बाद इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर धूप में करीब 2-3 दिन तक सुखाएं। अब मिक्सर में डालकर इसे बारीक पीस लें। आंवला पाउडर तैयार हो जाए, जिसे आप साफ और सूखी बोतल में स्टोर कर सकते हैं।

आंवला जैम

सबसे पहले आंवले को धोकर 5-7 मिनट तक स्टीम कर लें। इसे ठंडा होने दें और फिर बीचों को निकालकर मैश कर लें। अब एक पैन लें और इसमें आंवला और चीनी डालकर पकाएं। इसे धीमी आंच पर गाढ़ा होने तक पकने दें। फिर इसमें नींबू का रस और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। इसे ठंडा करके स्टोर कर लें।

आंवले का सूखा अचार

इसे बनाने के लिए सबसे पहले आंवले को अच्छी तरह धोकर करीब 5-7 मिनट तक स्टीम कर लें। अब इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसे सूखे कपड़े में रखें ताकि नमी दूर हो जाए। अब सरसों, मेथी और सौंफ को धीमी आंच पर भूनें। ठंडा होने के बाद मसालों को पीस लें। अब सरसों को तेल गरम करें, इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कलौंजी और नमक डालें। अब इसमें आंवलों को डाल दें। इसे लगभग एक या दो दिन तक ढककर रख दें।