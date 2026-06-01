Nakli Litchi Kaise Pehchane: गर्मियों के समय बाजारों में कई तरह के फल मिलने लगते हैं जिसमें लीची भी शामिल है। इसका मीठा और रसीला स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आता है। आजकल बाजार में लाल और चमकदार लीची की भरमार देखने को मिल रही है जिसे देखते ही ज्यादातर लोग बिना सोचे-समझे खरीद रहे हैं। हालांकि हर चमकदार और लाल रंग वाली लीची प्राकृतिक रूप से पकी हो ऐसा जरूरी नहीं है। दरअसल कई बार इनको जल्दी पकाने और चमकदार दिखाने के लिए आर्टिफिशियल रंगों और केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जिसकी वजह से ये देखने को काफी आकर्षक लगती हैं और लोग इन्हें खरीद लेते हैं।

सिर्फ लीची का रंग देखकर इसे खरीदना काफी नहीं है। थोड़ी सावधानी और टिप्स की मदद से आप मिलावटी और केमिकल युक्त लीची खरीदने से बच सकते हैं।

लीची का रंग

असली लीची का रंग बिल्कुल लाल नहीं होता है बल्कि यह लाल, पिंक, ग्रीन और ब्राउन रंगों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर आपको बाजार में एकदम लाल और गहरे रंग के लीची दिख रही हैं तो यह मिलावटी और केमिकल युक्त हो सकती है।

लीची की बनावट

प्राकृतिक लीची की बनावट थोड़ी खुरदरी और उभरी हुई होती है। अगर फल का बाहरी हिस्सा जरूरत से ज्यादा चिकना या चमकदार दिख रहा है तो यह नकली होने का संकेत हो सकता है। लीची के छिलकों पर हल्का दाग और प्राकृतिक रंग दिखाई देते हैं।

लीची की खुशबू

लीची खरीदते समय उसकी बनावट और रंग के साथ-साथ खुशबू से भी पहचान कर सकते हैं। इस फल में हल्की मीठी और प्राकृतिक खुशबू होती है। अगर इसमें किसी तरह की रासायनिक या असामान्य गंध आ रही है तो उसे खरीदने से बचना चाहिए। इससे आप फल के ताजे होने का भी पता लगा सकते हैं।

इस तरह की लीची खरीदने से बचें

लीची खरीदते समय हल्के हाथ से दबाकर चेक करें, अगर फल बहुत ज्यादा नरम है या उसके छिलके पर काले धब्बे पड़ रहे हैं तो यह अंदर से खराब हो सकता है। ताजी लीची हल्की सख्त और फ्रेश दिखाई देगी। बाजार में मिलने वाले लाल और चमकदार फल का चुनाव करना कई बार गलत हो सकता है। इसलिए हमेशा सही लीची खरीदें जो सेहत को नुकसान न पहुंचाए। हमेशा ऐसी लीची खरीदें जो ताजी, प्राकृतिक और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो।