अक्सर लोग कपड़ों की सिलवटों को दूर करने के लिए प्रेस का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कई बार ये सिलवटें फिर भी दिखाई देती हैं। खासकर कॉटन, लिनेन और कुछ सिंथेटिक फैब्रिक वाले कपड़ों पर हमेशा इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। इसके पीछे कपड़े प्रेस करने का तरीका ही नहीं बल्कि कपड़ों को धोने, सुखाने और रखने का तरीका भी कारण हो सकता है। सिलवटें लुक को खराब करती हैं और कपड़े भी अच्छे नहीं लगते हैं।

अगर आप भी इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो कुछ आसान तरीकों की मदद ली जा सकती है। जिससे जिद्दी सिलवटों को कम करने में मदद मिल सकती है।

हल्का पानी स्प्रे करें

जिन कपड़ों पर ज्यादा सिलवटें हैं उनको प्रेस करने में ज्यादा मुश्किल होती है। इसके लिए आप कपड़े पर स्प्रे बोतल से पानी का छिडकाव करें। इससे कपड़ों की सिलवटें काफी हद तक कम हो सकती हैं। यह तरीका आप कॉटन के कपड़ों पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

धोने का सही तरीका

वॉशिंग मशीन में अगर आप कपड़े धोते हैं तो वे ज्यादा उलझ जाते हैं जिसकी वजह से उन पर गहरी सिलवटें पड़ जाती हैं। इसके लिए एक साथ बहुत सारे कपड़ों को न धोएं और सुखाते समय कपड़ों को झटक लें जिससे क्रीज कम हो जाएगी।

कपड़ों को रखने का तरीका

कपड़ों को सुखाने के बाद अक्सर लोग ऐसे ही किसी जगह रख देते हैं। जिसकी वजह से सिलवटें ज्यादा दिखाई देती हैं। इस समस्या से बचना चाहते हैं तो कपड़ों को सुखाने के बाद हैंगर पर या अच्छे से फोल्ड करके रख सकते हैं जिससे सिलवटें बाद में प्रेस की मदद से आसानी से हटाई जा सकें।

स्टीम आयरन आ सकती है काम

अगर आपके पास स्टीम आयरन है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीम कपड़ों के रेशों को नरम बनाने में मदद करती है जिसकी वजह से सिलवटें आसानी से निकल सकती हैं।

प्रेस करने का तरीका

कई बार गलत तरीके से प्रेस करने पर भी कपड़ों की सिलवटें नहीं हटती हैं। प्रेस को कपड़ों पर बार-बार रगड़ने के बजाय एक ही दिशा में हल्के दबाव के साथ चलाएं। इससे कपड़ों को नुकसान से भी बचाया जा सकता है।

कपड़ों की सिलवटों को कम करने के लिए सिर्फ प्रेस करना ही काफी नहीं है बल्कि कपड़ों को धोने से लेकर सुखाने तक का सही तरीका भी मदद कर सकता है। अगर कपड़ों को धोने के बाद सही तरीके से सुखाया जाए तो सिलवटें कम हो सकती हैं और बाद में प्रेस की मदद से इन्हें आसानी से हटाया जा सकता है।