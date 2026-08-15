Window Decoration Ideas: घर की खिड़कियां सिर्फ रोशनी और हवा आने का जरिया नहीं होती बल्कि ये पूरे कमरे का लुक भी बदल सकती हैं। अक्सर हम लिविंग रूम, बेडरूम, किचन या दीवारों की सजावट पर खास ध्यान देते हैं लेकिन कुछ छोटी-छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। खिड़की और उसके आसपास की जगह भी इसमें शामिल है। कई बार ऐसा होता है कि पूरा कमरा सुंदर लग रहा है लेकिन फिर भी कुछ कमी है। ऐसे में लिविंग रूम, बेडरूम या स्टडी रूम के कमरे की सिंपल खिड़की इसका कारण हो सकती है।

सिंपल और बोरिंग खिड़की को स्टाइलिश और मॉडर्न टच देना चाहते हैं, तो मेकओवर के लिए यहां दिए गए तरीकों से आइडिया ले सकते हैं। इससे कमरा व्यवस्थित और आकर्षक दिख सकता है। आइए जानते हैं खिड़की को सजाने के आसान तरीकों के बारे में।

कर्टेन और लेयर्स

खिड़की से आने वाली रोशनी या धूप को रोकने के लिए कर्टेन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर खिड़की को एस्थेटिक लुक देना चाहते हैं, तो कर्टेन लेयरिंग कर सकते हैं। जिसमें हल्के पर्दे (शीयर पर्दे) अंदर की तरफ और बाहर की तरफ भारी या ब्लैकआउट पर्दे लगाए जाते हैं। इससे खिड़की को सुंदर लुक मिल सकता है और रोशनी के साथ-साथ प्राइवेसी भी मिलती है। इससे खिड़की का लुक बदल सकता है और जगह भी सुंदर दिखने लगती है।

विंडो सीट

अगर आप घर में एक ऐसा कॉर्नर बनाना चाहते हैं जहां बैठकर बाहर के नजारे देख सकें और सुकून से समय बिता सकें, तो विंडो सीट का आइडिया अपना सकते हैं। इसके लिए आप खिड़की के एरिया को डेकोरेट करके ऐसा कॉर्नर बना सकते हैं। विंडो सीट एक बेहतरीन तरीका साबित हो सकता है। यहां बैठकर आप किताबें पढ़ सकते हैं, मूवी देख सकते हैं या कुछ पल अकेले भी बिता सकते हैं। इसके लिए अपने बजट के अनुसार सोफा या चेयर रख सकते हैं।

शेल्फ और प्लांट्स

खिड़की के ऊपर या फिर साइड में शेल्फ लगाएं। इसके ऊपर आप किताबें, डेकोरेटिव पीस या अन्य चीजों को सजाकर रख सकते हैं। साथ ही छोटे-छोटे इंडोर प्लांट्स कॉर्नर को आकर्षक और स्टाइलिश बनाने में मदद कर सकते हैं। इससे खिड़की को एक फ्रेश लुक मिल सकता है।

वॉर्म लाइटिंग

खिड़की के आसपास वॉर्म लाइटिंग का इस्तेमाल मेकओवर का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। सजावट के साथ-साथ यह आंखों को भी सुकून देती है। कई लोगों को रात में किताबें पढ़ने या देर तक जगने का शौक होता है। इसके लिए आप खिड़की के आसपास या शेल्फ वाली जगह पर फेयरी लाइट से डेकोरेशन कर सकते हैं।

डेकोरेटिव आइट्म

खिड़की के पास छोटे-छोटे डेकोरेटिव आइटम रखकर इसका लुक बदला जा सकता है। विंडो सिल पर छोटे शोपीस, कैंडल होल्डर, फोटो फ्रेम या मिनी वास रख सकते हैं। अगर जगह कम है तो बहुत ज्यादा सामान रखने की बजाय छोटे दो या तीन डेकोर पीस चुनें। इससे खिड़की स्टाइलिश दिखेगी और जगह भी भरी-भरी नजर नहीं आएगी।