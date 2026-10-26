Diya Decor Ideas: घरों में पुराने दीये फेंकने की बजाय संभालकर रख दिए जाते हैं। पिछली दिवाली पर इस्तेमाल होने वाले दीये और अन्य पूजा के समय खरीदे गए दीये इस्तेमाल के बाद स्टोर रूम या किसी कोने में रख दिए जाते हैं। ताकि दोबारा जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि इन दीयों को दोबारा इस्तेमाल करने का समय दिवाली से बेहतर नहीं हो सकता। दिवाली पर घर की सजावट में दीये जरूर जलाए जाते हैं। ऐसे में बाजार से महंगे सजावटी दीयों को खरीदने की बजाय घर पर ही पुराने दीयों को सजाया जा सकता है। अगर आपके पास पुराने दीये रखे हैं, तो इन्हें सजाकर घर की सजावट में इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए जानते हैं इन्हें सजाने के तरीकों के बारे में।

रंगों से सजाएं दीया

आजकल बाजारों में तरह-तरह के सजावटी दीये मिलते हैं। हालांकि बाजारों में मिलने वाले दीयों पर ज्यादा पैसे खर्च करना जरूरी नहीं है। क्योंकि पुराने दीयों को सजाकर आप इन्हें आकर्षक बना सकते हैं। साधारण मिट्टी के दीये सजावट के बाद अलग ही लगते हैं। इन्हें सजाने के लिए एक्रेलिक पेंट का इस्तेमाल करें। अलग-अलग दीयों को अलग-अलग तरीके से सजा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपनी पसंद का पेंट और डिजाइन चुनें। इसके बाद सावधानी से पतले ब्रश की मदद से दीयों को सजाएं। दीयों के अंदर और बाहर दोनों तरफ डिजाइन बनाएं ताकि यह दिखने में अच्छे लगें।

मोतियों से करें सजावट

पुराने दीयों और पुरानी मोतियों की माला का इस्तेमाल करके घर की सजावट की जा सकती है। इस बार दिवाली पर घर के कोनों को सजाने के लिए सिंपल दीये नहीं बल्कि सजावटी दीयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको मोतियों की माला, ग्लू और एक्रेलिक पेंट की जरूरत होगी। सबसे पहले दीयों को अच्छी तरह साफ कर लें। अब इनके ऊपर अपनी पसंद का रंग पेंट कर दें। इसे सूखने दें और फिर मोतियों की माला को दीये के किनारों पर ग्लू की मदद से चिपकाएं। अब दीये के बाहरी हिस्से पर छोटे-छोटे मोतियों से फूल बनाकर चिपकाएं। आप इसके बाहर अपनी पसंद का अन्य डिजाइन भी दे सकती हैं। इसके लिए अलग-अलग रंग की मालाओं को चुन सकती हैं।

मिरर वर्क दीया डेकोर

पुराने दीये अक्सर घर के किसी कोने में पड़े रहते हैं। लेकिन दिवाली या पूजा के समय इन दीयों का इस्तेमाल किया जाता है। जिसकी वजह से इन्हें संभालकर रख दिया जाता है। अगर आप पुराने दिवाली के दीयों से फिर घर को सजाना चाहते हैं, तो इसकी सजावट छोटे-छोटे मिरर से कर सकते हैं। दीयों को साफ करने के बाद इनके ऊपर लाल, नीला, पीला, हरा और सफेद रंग कर दें। अब मिरर को ग्लू की मदद से गोल आकार या फिर स्टार की शेप में चिपकाएं। आप चाहें तो त्रिकोण आकार का मिरर भी चिपका सकते हैं। इससे भी दीया देखने में सुंदर और आकर्षक लग सकता है।

मंडला आर्ट बनाएं

पूजा में इस्तेमाल होने वाले बड़े दीयों को खूबसूरत मंडला आर्ट से सजाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले दीए को अच्छी तरह धोकर सुखा लें। अब इसके अंदर पेंसिल से गोल-गोल लाइन बनाएं और बीच में थोड़ी दूरी रखें। अब अलग-अलग रंगों की मदद से इसके अंदर गोल आकार में छोटी-छोटी बिंदी रखें। ध्यान रखें कि एक गोला पूरा होने के बाद रंग बदल दें। जैसे पहले हल्का नीला, फिर गहरा नीला, लाल और फिर पीला। रंग आप अपनी पसंद के अनुसार दीये में कर सकते हैं। अब दीये के किनारों पर सफेद रंग से छोटी-छोटी बिंदी रखें। इससे यह दिखने में काफी सुंदर लगेगा। दीये के बाहर आप गहरा नीला रंग अच्छी तरह पेंट कर दें। इसे सूखने दें और फिर इस्तेमाल करें। इसके अंदर तेल भरने की बजाय आप छोटी मोमबत्तियां रख सकती हैं। इसे डाइनिंग टेबल, शेल्फ या दरवाजे के किनारों पर रखा जा सकता है।

सजावट के लिए इन जगहों पर रखें

इन सुंदर और आकर्षक दीयों से दिवाली पर घर की सजावट की जा सकती है। हालांकि इन्हें लाइन से रखने की बजाय क्रिएटिव तरीका अपना सकते हैं। रंगोली के बीच में दीया रखना चाहती हैं, तो मंडला आर्ट से सजा हुआ दीया रख सकती हैं। इसके अंदर पानी भरकर छोटी कैंडल जलाकर रखें। इससे रंगोली दिखने में काफी सुंदर लगेगी। अगर कुछ अलग करना चाहते हैं, तो दो दीयों को नीचे बेस की तरफ से चिपका दें। इससे दीया ऊंचा हो जाएगा और दिखने में आकर्षक लग सकता है। इन दीयों को बालकनी, दरवाजे के पास, छत, डाइनिंग टेबल और बेडरूम में सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।