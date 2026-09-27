Fridge Area Decor Ideas: घर को सजाने के लिए अक्सर हम लिविंग रूम, बेडरूम और किचन का खास ध्यान रखते हैं। लेकिन कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि फ्रिज के आसपास या दीवार खाली नजर आती है। जिसपर ध्यान बहुत कम जाता है। हर कोने को सजाना घर को आकर्षक और स्टाइलिश दिखाने में मदद कर सकता है। अगर आप भी फ्रिज के आसपास की खाली जगह को स्टाइलिश लुक देना चाहते हैं, तो कुछ क्रिएटिव तरीकों से सजावट कर सकते हैं।

कॉफी या चाय स्टेशन

अगर फ्रिज के बगल में खाली जगह है, तो उसका इस्तेमाल कॉफी या चाय स्टेशन बनाने के लिए किया जा सकता है। इससे कोने को स्टाइलिश और आकर्षक लुक मिल सकता है। इसे बनाने के लिए किचन काउंटर या पोर्टेबल कार्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके ऊपर कॉफी मशीन रख सकते हैं। साथ में इस जगह को सजाने के लिए कांच के जार में ड्राई फ्रूट्स, कॉफी, चायपत्ती और अन्य सामान रख सकते हैं।

बास्केट से करें सजावट

अक्सर फ्रिज के आसपास की जगह को खाली रखा जाता है। लेकिन इसे सजाने के लिए दीवारों पर बास्केट से सजावट कर सकते हैं। यह दिखने में काफी सुंदर और आकर्षक नजर आती है। अगर आपके पास डलिया है, तो उसे जूट की रस्सी से सजाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर रंग-बिरंगे फूलों की सजावट कर सकते हैं।

हैंगिंग लैंप

फ्रिज के आसपास की खाली जगह को सजाने का यूनिक और अट्रैक्टिव तरीका खोज रहे हैं, तो हैंगिंग लैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सजावट का बेहतरीन और ट्रेंडी तरीका है, जिसे पेंडेंट लाइट भी कहा जाता है। यह छत से नीचे की ओर लटकती है। इसके अलावा सजावट के लिए क्लस्टर लाइट का भी उपयोग किया जा सकता है।

स्टोरेज कॉर्नर

फ्रिज के साइड काफी ज्यादा खाली जगह है, तो इसे सामान रखने और डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉर्नर डिजाइन वाली कैबिनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर सामान रखा जा सकता है और ऊपर छोटे गमले रखे जा सकते हैं। अगर आप कांच के कॉर्नर स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर डेकोरेटिव चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

हरियाली से बदलें लुक

फ्रिज के आसपास की जगह को आकर्षक और स्टाइलिश बनाने के लिए हरियाली से लुक में बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए आप डिजाइन वाले प्लांट स्टैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके ऊपर मनी प्लांट, स्नेक प्लांट या अन्य बेल वाले पौधे रख सकते हैं। इससे खाली जगह भर जाएगी और लुक भी बेहतरीन लग सकता है।

खाली दीवार को सजाएं

फ्रिज के साइड या ऊपर वाली दीवार को सजाने के लिए आकर्षक और हटके डिजाइन वाली घड़ी लगाई जा सकती है। इसके अलावा आसपास की खाली को सजाने के लिए वॉल पेटिंग या वॉल आर्ट लगा सकते हैं। इससे दीवार सुंदर और आकर्षक नजर आ सकती है। यूनिक टच देने के लिए खाली दीवार पर मिरर भी लगाया जा सकता है।