Dining Room Decor Ideas: घर का हर एक कमरा बहुत ही खास जगह रखता है, जहां पर हर सदस्य की अलग-अलग यादें जुड़ी होती हैं। अपने घर को हर कोई खूबसूरत और सुंदर बनाने के लिए तरह-तरह की सजावट करता है। बेडरूम, लिविंग रूम, किचन या डाइनिंग रूम, हर कमरे को उसकी खासियत के अनुसार सजाया जाता है। डाइनिंग रूम की बात करें तो यह घर का वो हिस्सा होता है, जहां पर मेहमान और परिवार के सदस्य बैठकर खाना खाते हैं और चाय-कॉफी पीते हुए बातचीत करते हैं। इस कमरे को सजाने के लिए आमतौर पर डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव चीजें और कुर्सियों का इस्तेमाल किया जाता है।

हालांकि अगर आप डाइनिंग रूम को एस्थेटिक और खूबसूरत लुक देना चाहते हैं, तो कुछ अलग और हटके तरीकों को अपना सकते हैं। हम आपको ऐसे ही कुछ आइडियाज बताने जा रहे हैं, जो कमरे को आकर्षक बनाने में मदद कर सकते हैं।

स्टाइलिश लाइटिंग

घर के किसी भी हिस्से या कमरे को सजाने में लाइटिंग अहम भूमिका निभाती है। अगर डाइनिंग रूम को एस्थेटिक और स्टाइलिश लुक देना चाहते हैं, तो स्टाइलिश लाइटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। हैंगिंग लैंप से लेकर अंडर टेबल लाइटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कमरे का लुक बदल सकता है।

नेचुरल चीजों का इस्तेमाल

डाइनिंग रूम को शांत और नेचुरल लुक देने के लिए मिट्टी के बर्तन, इंडोर प्लांट और लकड़ी की बनी डेकोरेटिव चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। डाइनिंग टेबल के कोने में स्नेक प्लांट, मनी प्लांट या सुंदर फूलों वाले पौधे रख सकते हैं। टेबल या शेल्फ पर सजावट के लिए सिरेमिक या मिट्टी के फूलदान रख सकते हैं। इसके अलावा कांच या मिट्टी के ताजे फल या मौसमी फूल सजाकर रख सकते हैं।

खाली दीवारों को सजाएं

डाइनिंग रूम में अक्सर हम खाना खाने से लेकर परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। यही वजह है कि इस कमरे को खूबसूरती से सजाया जाता है। अगर कमरे में कोई खाली दीवार है, तो उसे सजाने के लिए आकर्षक वॉल आर्ट डेकोर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे कमरे को एस्थेटिक और यूनिक लुक मिल सकता है।

टेबल के नीचे कारपेट बिछाएं

डाइनिंग रूम को खूबसूरत बनाने के लिए बड़ी डेकोरेटिव चीजों के अलावा छोटी-छोटी चीजें भी मायने रखती हैं। कमरे को सुंदर बनाने के लिए डाइनिंग टेबल के नीचे कारपेट बिछा सकते हैं। सही साइज और डिजाइन के कारपेट डाइनिंग रूम को खूबसूरत बनाने में मदद कर सकते हैं। ध्यान रखें कि कारपेट टेबल से करीब 20 से 30 इंच बाहर होना चाहिए।

शेल्फ और मिरर डेकोर

डाइनिंग टेबल के सामने वाली दीवार को आकर्षक बनाने और उसे सजाने के लिए शेल्फ लगवा सकते हैं। यूनिक डिजाइन के शेल्फ कमरे को आकर्षक बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा वॉल डेकोर के साथ डिजाइनर मिरर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे डाइनिंग रूम की शोभा बढ़ सकती है।

टेक्सचर वॉल

डाइनिंग रूम को खूबसूरत और एस्थेटिक लुक देने के लिए एक दीवार को थोड़ा अलग लुक दे सकते हैं। टेक्सचर वॉल एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। जिसमें तकनीक और उपकरणों की मदद से खुरदुरा, उभरा हुआ या थ्रीडी पैटर्न बनाया जाता है। यह सिंपल दीवार को मॉडर्न, प्रीमियम और डिजाइनर लुक दे सकता है। अगर दीवारों पर छोटे गड्ढे, दरारें या पेंट उखड़ा हुआ है, तो उसे छिपाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।