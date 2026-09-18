Sofa Area Decor Tips: मेहमानों का स्वागत करना हो या परिवार के साथ समय बिताना हो, लिविंग रूम घर का सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है। इस कमरे को सोफे, टेबल, टीवी और कुर्सियों से सजाया जाता है। हालांकि कई बार हमें समझ नहीं आता कि सोफे के आसपास की जगह को किस तरह सजाया जाए। ऐसे में हम सिर्फ इंडोर प्लांट रख देते हैं या फिर टेबल पर डेकोरेटिव आइटम्स। अगर आप भी सोफे के आसपास की जगह को सजाने को लेकर कंफ्यूज हैं, तो यह आर्टिकल आपके काम आ सकता है। दरअसल हम आपको सोफे के आसपास की खाली जगह को सजाने के कुछ तरीके बताने जा रहे हैं। इसकी मदद से लिविंग रूम और सोफे के आसपास की जगह को आकर्षक और खूबसूरत बनाया जा सकता है।

सोफे पर बैठकर हम कई जरूरी काम करते हैं, आराम करते हैं और खुद के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। ऐसे में इस जगह को सुंदर बनाने के लिए कुछ आसान तरीकों की मदद ली सकती है। जिससे सोफे के आसपास की जगह ज्यादा खाली न दिखे और कमरा भी सुंदर लगे।

फ्लोटिंग शेल्फ

अगर आपका लिविंग रूम छोटा है, तो सोफे के आसपास की दीवारों को सजाकर कमरे को आकर्षक बनाया जा सकता है। इसके लिए आप साइड वाली दीवारों पर फ्लोटिंग शेल्फ लगवा सकते हैं। इसके ऊपर छोटे इंडोर प्लांट्स, डेकोरेविट आइटम्स, बुक्स और अन्य सजावटी सामान रख सकते हैं। इससे दीवारें खाली नजर नहीं आएंगी और कमरा पहले से बेहतर लग सकता है।

मॉडर्न वॉल आर्ट

सोफे के पीछे दीवार है, तो उसे डेकोरेट करके घर को सुंदर और आकर्षक बनाया जा सकता है। सोफे के पीछे वाली दीवार पर मॉडर्न वॉल आर्ट डेकोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सोफा एरिया को स्टाइलिश और क्लासी लुक देने का बेहतरीन विकल्प हो सकता है। मेटल वॉल आर्ट, एब्सट्रैक्ट कैनवास पेंटिंग्स और एलईडी बैकलिट आर्ट काफी ट्रेंड में हैं जिन्हें आप घर के इंटीरियर के अनुसार चुन सकते हैं।

टेबल लैंप और इंडोर प्लांट

सोफे के आसपास की जगह को सजाने के लिए साइड में छोटी टेबल रख सकते हैं। इसके ऊपर आप लैंप या बड़ा इंडोर प्लांट रख सकते हैं। यह दिखने में काफी खूबसूरत और स्टाइलिश लगता है। इससे खाली जगह भी भर सकती है और कमरा सुंदर भी लग सकता है।

लाइटिंग से बदलें लुक

कमरे में सही लाइटिंग डेकोरेशन का अहम हिस्सा मानी जाती है। अगर आप लिविंग रूम का लुक बदलना चाहते हैं और सोफे के आसपास की जगह को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो कॉर्नर में एलईडी लैंप या सीलिंग लैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कमरे को एस्थेटिक और स्टाइलिश लुक दिया जा सकता है। यह दिखने में भी सुंदर लगता है।

मिरर डेकोर

अगर आप कुछ अलग और हटके डेकोरेशन करना चाहते हैं, तो सोफे के पास शीशे लगवा सकते हैं। पीछे दीवार पर या सामने मिरर डेकोरेशन कमरे का लुक बदलने में मदद कर सकता है। शीशे दिखने में मॉडर्न और क्लासी लुक देते हैं, यही वजह है कि इन्हें घरों में लगाया जाता है।