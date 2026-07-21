Safed Pant se Kichad ke Daag Kaise Saaf Karen: बारिश का मौसम जहां एक तरफ सुकून, शांति और हरियाली लेकर आता है, तो वहीं दूसरी तरफ कई तरह की परेशानियां भी बढ़ा देता है। इस मौसम में होने वाली कीचड़ की समस्या किसी को पसंद नहीं होती। कई बार कीचड़ की वजह से कपड़ों पर दाग लग जाते हैं, जिन्हें साफ करना बहुत मुश्किल होता है। खासतौर पर सफेद कपड़ों पर लगे कीचड़ के दाग कई बार धोने के बाद भी पूरी तरह से नहीं निकलते।

अगर आप सफेद पैंट पर लगे कीचड़ के दाग को साफ करना चाहते हैं, तो कुछ आसान टिप्स अपना सकते हैं। जिसकी मदद से जिद्दी दाग को हटाने में मदद मिल सकती है। हालांकि पैंट को धोते समय कुछ सावधानियां जरूर बरतें।

बेकिंग सोडा और नींबू

सफेद पैंट दिखने में जितना स्टाइलिश लगता है, उतनी ही जल्दी गंदा भी हो जाता है। खासतौर पर बारिश के मौसम में इस पर कीचड़ के दाग आसानी से लग जाते हैं। जिन्हें साफ करने के बाद भी हल्के निशान रह जाते हैं। ऐसे में पैंट की चमक को वापस लाने के लिए बेकिंग सोडा और नींबू का यह तरीका अपनाया जा सकता है।

इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में बेकिंग सोडा और नींबू का रस मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को दाग वाली जगह पर लगाएं। इसे कुछ मिनट तक लगा रहने दें। अब साफ पानी की मदद से पेंट को धो लें। इस तरह कीचड़ के दाग साफ करने में मदद मिल सकती है।

सिरके का उपयोग

सफेद पैंट पर कई बार कीचड़ के दाग को साफ करने के लिए हम उसे ब्रश से तेजी से रगड़ते हैं, ऐसे में फैब्रिक खराब हो सकता है। इसके लिए आप घरेलू तरीके की मदद ले सकते हैं, जिससे आपको पैंट धोने में कम मेहनत लगेगी और दाग भी जल्दी निकल जाएंगे।

पैंट से कीचड़ का दाग साफ करने के लिए सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए सिरके को पानी में मिलाकर कुछ देर के लिए पैंट को इसमें भिगोकर रखें। अब साफ पानी की मदद से पैंट को साफ कर लें। इस तरह दाग आसानी से निकल सकता है।

अगर पैंट पर कीचड़ का दाग लगा है, तो उसे पहले सूखने दें और फिर मिट्टी को हल्के हाथों से साफ कर लें। दाग साफ करते समय तेज ब्रश का इस्तेमाल न करें। दाग साफ करने से पहले पैंट को धूप या ड्रायर में सुखाने से बचें, इससे दाग गहरा हो सकता है।