Bathroom Bucket Cleaning Tips: बाथरूम वो जरूरी हिस्सा होता है, जिसकी साफ-सफाई हमारी सेहत और घर की खूबसूरती दोनों से जुड़ी होती है। अक्सर हम बाथरूम को साफ कर लेते हैं लेकिन रोजाना इस्तेमाल होने वाली बाल्टी को नजरअंदाज कर देते हैं। आलस या अन्य कारणों की वजह से जब तक बाल्टी पर गंदगी और खारे पानी के निशान नजर नहीं आते, तब तक उसे साफ नहीं किया जाता। यही वजह है कि बाल्टी के ऊपर खारे पानी के सफेद व पीले निशान पड़ जाते हैं। कई बार ये दाग इतने जिद्दी होते हैं कि ब्रश से रगड़ने पर भी साफ नहीं होते। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल हम आपको कुछ घरेलू तरीके बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से बाल्टी को साफ किया जा सकता है।

बाल्टी पर खारे पानी के निशान खनिजों के सूखने और जमने के कारण पड़ सकते हैं। खासतौर ऐसे पानी में जिनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में होते हैं। पानी सूखने पर खनिज पीछे छूट जाते हैं और सफेद या जिद्दी परत बना लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बाल्टी के नीचे हल्का पानी रह जाता है। यही पानी धीरे-धीरे बाल्टी की सतह पर जम जाता है और आसानी से नहीं जाता। नहाने या कपड़े धोने के दौरान साबुन, शैंपू या गंदा पानी बाल्टी की सतह पर चिपक जाता है। नियमित रूप से बाल्टी को साफ न करने पर गंदगी की परत इसपर जमा हो जाती है। इसके अलावा बाल्टी की सतह लगातार नमी के संपर्क में रहती है, जिसकी वजह से भी खारे पानी के निशान पड़ सकते हैं।

पहला तरीका

बाल्टी पर लगे खारे पानी के निशान आसानी से साफ नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में बेकिंग सोडा की मदद ली सकती है। सबसे पहले एक बाउल में 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 2 चम्मच डिशवॉश लिक्विड और थोड़ा गुनगुना पानी लें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब बाल्टी को खाली कर लें और इस पेस्ट को चारों तरफ अच्छी तरह बाल्टी पर लगाएं। बाल्टी के अंदर और बाहर इस पेस्ट को लगाने के बाद करीब 15 से 20 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दें। अब स्क्रब या ब्रश की मदद से बाल्टी में जमी गंदगी को साफ करें। अब पानी से बाल्टी को अच्छी तरह साफ कर लें। धोने के बाद बाल्टी को अच्छी तरह पोंछकर इस्तेमाल करें। इस तरह बाल्टी पर जमे खारे पानी के दाग साफ हो सकते हैं।

दूसरा तरीका

कई बार ऐसा होता है कि ब्रश से रगड़ने के बाद भी बाल्टी पर लगे जिद्दी दाग साफ नहीं हो रहे हैं। अगर आपके साथ भी इस तरह की समस्या आ रही है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसे साफ करने के लिए सिरके का तरीका अपनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले सिरका को दाग वाली जगह पर लगाएं। अगर बाल्टी के नीचे निशान हैं, तो सिरका डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। अब ब्रश से इसे साफ करें और फिर पानी की मदद से बाल्टी को धो लें। इस तरह खारे पानी के दाग को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

तीसरा तरीका

अगर बाल्टी पर जमे निशान हल्के हैं, तो इसे साफ करने के लिए हल्का गुनगुना पानी और लिक्विड डिशवॉश को अच्छी तरह मिला लें। इसमें हल्का सा नींबू का रस मिला सकते हैं। इसे बाल्टी पर कुछ देर लगाकर छोड़ दें। अब साफ पानी और ब्रश की मदद से बाल्टी को रगड़कर साफ करें। इसे इस्तेमाल करने से पहले धूप में अच्छी तरह सुखा लें।

अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं,तो बाथरूम में रखी बाल्टी का पानी खाली कर दें। इसे अच्छी तरह पोंछकर रखें ताकि पानी के निशान न पड़ें। इसके अलावा समय-समय पर बाल्टी की सफाई करने से इसपर खारे पानी या गंदगी नहीं जमा होती और बाल्टी साफ नजर आती है।