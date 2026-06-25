गर्मी और मानसून के मौसम में फ्रिज से जुड़ी कई समस्याएं सामने आती हैं, जिनमें से एक आम समस्या है फ्रिज से पानी का रिसाव। अगर आपके रेफ्रिजरेटर के नीचे या आसपास पानी जमा हो रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार इसकी वजह कोई बड़ी खराबी नहीं, बल्कि कुछ छोटी-छोटी तकनीकी समस्याएं होती हैं जिन्हें आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं।

फ्रिज सालभर लगातार चलता है और कई महीनों तक बिना बंद हुए काम करता रहता है। ऐसे में नियमित सफाई और रखरखाव न होने पर कुछ दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि फ्रिज से पानी क्यों लीक होता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है।

ब्लॉक हो गई है वॉटर लाइन

आजकल कई रेफ्रिजरेटर में पानी और बर्फ की सप्लाई के लिए वॉटर लाइन दी जाती है। यदि यह लाइन किसी वजह से ब्लॉक हो जाए या उसमें बर्फ जम जाए, तो फ्रिज के नीचे से पानी टपकना शुरू हो सकता है। कई मामलों में आइस मेकर भी काम करना बंद कर देता है।

क्या करें?

सबसे पहले फ्रिज को बंद कर दें। वॉटर लाइन को ध्यान से जांचें। यदि बर्फ जमने की वजह से ब्लॉकेज हुआ है, तो फ्रिज को कुछ घंटों के लिए अनप्लग करके छोड़ दें। अगर पाइप क्षतिग्रस्त है, तो उसे बदलवाने के लिए टेक्नीशियन की मदद लें।

डिफ्रॉस्ट ड्रेन हो सकता है जाम

फ्रिज में मौजूद डिफ्रॉस्ट ड्रेन पिघली हुई बर्फ के पानी को बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन समय के साथ इसमें खाने के कण, धूल या बर्फ जमा होकर रास्ता बंद कर सकते हैं। इससे पानी बाहर निकलने के बजाय फ्रिज के अंदर या नीचे जमा होने लगता है।

कैसे साफ करें?

ड्रेन में हल्का गर्म पानी डालें ताकि जमी हुई बर्फ पिघल जाए। पाइप क्लीनर या पतले वायर की मदद से ड्रेन में फंसी गंदगी निकालें। यदि ड्रेन ट्रे में पानी जमा है, तो उसे भी साफ करें।

फ्रिज की पोजिशन भी हो सकती है वजह

बहुत से लोग सोचते हैं कि फ्रिज को पूरी तरह समतल रखना जरूरी है, लेकिन हल्का सा आगे की ओर ऊंचा होना ड्रेनेज के लिए बेहतर माना जाता है। गलत पोजिशन की वजह से पानी सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाता और रिसाव शुरू हो सकता है।

दीवार के बहुत करीब न रखें फ्रिज

अगर फ्रिज और दीवार के बीच पर्याप्त दूरी नहीं है, तो वेंटिलेशन प्रभावित हो सकता है। इससे कंडेनसेशन बढ़ता है और नीचे पानी जमा होने लगता है। पुराने मॉडलों में यह समस्या अधिक देखने को मिलती है।

क्या रखें ध्यान?

फ्रिज और दीवार के बीच कम से कम 5 से 6 इंच का गैप रखें। जरूरत पड़ने पर फ्रिज स्टैंड का इस्तेमाल करें। वेंटिलेशन के लिए पर्याप्त जगह छोड़ें।

कब बुलाएं टेक्नीशियन?

यदि ऊपर बताए गए उपाय आजमाने के बाद भी फ्रिज से पानी लीक होना बंद नहीं होता, तो किसी अनुभवी टेक्नीशियन से जांच करवाना बेहतर होगा। जो लोग रेफ्रिजरेटर की तकनीकी जानकारी नहीं रखते, उन्हें खुद मरम्मत करने के बजाय विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि समय-समय पर फ्रिज की जांच कराने से बड़ी खराबियों से बचा जा सकता है। अगर नया फ्रिज खरीदने की योजना है, तो एनर्जी स्टार रेटिंग वाले मॉडल को प्राथमिकता दें और उसकी सही इंस्टॉलेशन सुनिश्चित करें।

(डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी प्रदान करना है। किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए एक्सपर्ट्स की सलाह लेना उचित रहेगा।)

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