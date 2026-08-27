Waste Cloth Reuse Idea: अगर आप कपड़ों की सिलाई करती हैं तो कतरनें बचना तय है। इन्हें फेंकने की बजाय संभालकर रख लें, क्योंकि देखने में बेकार लगने वाली ये छोटी-छोटी कतरनें घर के लिए कई काम की चीजों में बदल सकती हैं। अगर सिलाई नहीं भी करतीं, तो आसपास के टेलर से ये छोटे-छोटे कपड़ों के टुकड़े आसानी से मिल सकते हैं। अगर आप अपने लिए कोई कपड़ा सिलावाती हैं तो उससे बचने वाली कतरन से भी आप कई चीजों बना सकती हैं। आइए जानें इसके बारे में।

कपड़ों की कतरन से बनाएं थालपोश

छोटी-बड़ी कतरनों को एक साथ जोड़कर सुंदर पैचवर्क थालपोश बनाया जा सकता है। अलग-अलग रंग और प्रिंट के टुकड़ों को बराबर आकार में काटकर सिलें और नीचे पुराने कपड़े की एक परत लगा दें। किनारों पर सिलाई करके इसे मजबूत करें। चाहें तो बॉर्डर पर लेस या कपड़े की पट्टी लगाकर इसे और खूबसूरत बना सकती हैं।

कपड़े की छोटी थैली या पोटली

छोटी कतरनों से डोरी वाली पोटली बनाई जा सकती है। इसमें पूजा का सामान, सिक्के, छोटी ज्वेलरी या बच्चों की छोटी चीजें रख सकते हैं। अगर कई रंगों की कतरन है तो उन्हें जोड़कर पोटली को पैचवर्क जैसा लुक दिया जा सकता है।

कुशन कवर पर पैचवर्क डिजाइन

अगर आपके पास एक जैसे आकार के कई टुकड़े हैं तो उन्हें फेंकने के बजाय जोड़कर कुशन कवर का सामने वाला हिस्सा बनाया जा सकता है। अलग-अलग प्रिंट वाले कपड़ों को एक खास क्रम में लगाने से यह जानबूझकर बनाया हुआ पैचवर्क डिजाइन लगेगा, न कि बची हुई कतरनों का इस्तेमाल।

कपड़े के छोटे ऑर्गेनाइजर या पॉकेट

थोड़ी बड़ी कतरनों को जोड़कर दीवार पर लगाने वाला छोटा ऑर्गनाइजर बनाया जा सकता है। इसमें कंघी, रिमोट, चार्जिंग केबल, स्टेशनरी जैसी छोटी चीजें रखी जा सकती हैं। चाहें तो इसे बच्चे के स्टडी टेबल के पास भी लगाया जा सकता है।