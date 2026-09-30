वॉशिंग मशीन में कपड़े तो जल्दी और बिना मेहनत के धुल जाते हैं, लेकिन कई बार शर्ट का कॉलर, बाजू, अंडरआर्म्स जैसी जगह पर मैल या पीलापन रह जाता है। खासकर सफेद या हल्के रंग की शर्ट या कपड़ों में यह गंदगी साफ दिखाई देती है। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि कॉलर सीधे गर्दन के संपर्क में रहता है। पसीना, शरीर का तेल, धूल और हेयर प्रोडक्ट जैसी चीजें इस हिस्से पर जमा हो सकती हैं। वहीं बाजू भी धूल-मिट्टी की संपर्क में आने से गंदी हो जाती है। अंडरआर्म्स भी पसीने के वजह से पीली पड़ जाती है। मशीन में कई बार यह गंदगी पूरी तरह नहीं निकलती है।

मशीन में डालने से पहले कॉलर पर करें ये काम

अगर आपकी शर्ट का कॉलर भी धोने के बाद साफ नहीं होता, तो उसे सीधे मशीन में डालने के बजाय पहले आपको एक काम करना है। सबसे पहले कॉलर वाले हिस्से को हल्का गीला करें। अब वहां थोड़ी मात्रा में लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट लगाएं। डिटर्जेंट को सिर्फ ऊपर से डालने के बजाय उंगलियों से कॉलर पर हल्के हाथ से फैला दें।

जहां मैल ज्यादा जमा हो, वहां मुलायम ब्रश की मदद से धीरे-धीरे रगड़ा जा सकता है। ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। तेज रगड़ से कपड़े के रेशे खराब हो सकते हैं। डिटर्जेंट लगाने के बाद इसे करीब 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद शर्ट को कपड़े के लेबल पर दिए गए निर्देशों के मुताबिक वॉशिंग मशीन में धो लें।

हर कॉलर के लिए एक ही तरीका जरूरी नहीं

कपड़े का फैब्रिक और रंग भी ध्यान में रखना जरूरी है। सफेद कॉटन शर्ट और नाजुक या रंगीन कपड़े की देखभाल एक जैसी नहीं की जा सकती। इसलिए किसी नए क्लीनिंग प्रोडक्ट को पूरी शर्ट पर इस्तेमाल करने से पहले छोटे और छिपे हिस्से पर टेस्ट करना बेहतर है।

बहुत पुराने या जमे हुए दाग को निकालने के लिए बार-बार जोर से रगड़ना भी सही तरीका नहीं है। जरूरत पड़ने पर प्री-ट्रीटमेंट दोबारा किया जा सकता है।

कॉलर को ज्यादा गंदा होने से कैसे बचाएं?

कॉलर पर मैल बहुत ज्यादा जमा न हो, इसके लिए शर्ट को कई बार पहनने के बाद ही धोने के बजाय पसीना ज्यादा आने पर समय पर धोना बेहतर है। हेयर ऑयल, जेल या दूसरे हेयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद भी कॉलर के आसपास ज्यादा जमा हो सकते हैं।

इसलिए अगली बार शर्ट को मशीन में डालकर वॉश शुरू करने के बजाय एक नजर कॉलर पर जरूर डालें। अगर वहां गंदगी साफ नजर आ रही है, तो पहले कुछ मिनट देकर उसे प्री-ट्रीट करें और फिर मशीन में धोएं। इससे सामान्य वॉश के मुकाबले जमी हुई गंदगी पर बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिल सकती है।