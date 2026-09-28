अगर बालों में शैंपू न किया जाए स्कैल्प पर गंदगी, पसीना और सीबन यानी त्वचा का प्राकृतिक तेल का अत्यधिक जमाव हो जाता है, जिससे संक्रमण, खुजली और रूसी की समस्या बढ़ सकती है। कुछ ही दिनों में बाल रूखे, चिपचिपे और बेजान नजर आने लगते हैं। ज्यादातर लोग बाजार से शैंपू खरीदकर बाल धोते हैं। लेकिन कई बार शैंपू लगाने के बाद बाल टूटने लगते हैं। ऐसे में समझ नहीं आता कि कौन सा शैंपू लगाएं और कौन सा नहीं।

अब जरा सोचें पुराने समय में जब शैंपू का आविष्कार नहीं हुआ था, तब भी तो लोग अपने बालों को ध्यान रखते थे। हालांकि, तब लोग प्रकृति से मिलने वाली चीजों पर अधिक निर्भर रहते थे। आज के समय में भी यह संभव है कि आप अपने बालों को प्राकृतिक तरीके से साफ रख सकते हैं। इसके लिए घर पर एलोवेरा और रीठा से शैंपू बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं घर पर शैंपू कैसे बनाएं और कैसे लगाएं।

आगे बढ़ने से पहले बताते चलें कि रीठा को पारंपरिक रूप से बालों की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एलोवेरा बालों और स्कैल्प को नमी देने में मदद कर सकता है।

एलोवेरा और रीठा शैंपू कैसे बनाएं

8-10 नग रीठा

2 बड़े चम्मच ताजा एलोवेरा जेल

2-3 कप पानी

1 छोटा चम्मच मेथी दाना (वैकल्पिक)

2-3 टुकड़े आंवला (वैकल्पिक)

घर पर शैंपू बनाने का आसान तरीका

सबसे पहले रीठे को अच्छी तरह धोकर रातभर 2-3 कप पानी में भिगो दें। सुबह इसे उसी पानी में 10-15 मिनट तक धीमी आंच पर उबाल लें। मिश्रण ठंडा होने के बाद रीठे को हाथ से अच्छी तरह मसलें ताकि उसका प्राकृतिक झाग और अर्क पानी में निकल जाए। इसके बाद इसे छान लें। अब रीठे के तैयार पानी में 2 बड़े चम्मच ताजा एलोवेरा जेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अगर मिश्रण बहुत गाढ़ा लगे तो थोड़ा पानी मिला सकते हैं।

बालों में लगाने का तरीका

इस शैंपू को लगाने से पहले बालों को अच्छी तरह गीला कर लें। अब तैयार मिश्रण को स्कैल्प और बालों की जड़ों पर लगाएं। उंगलियों के पोरों से करीब 1-2 मिनट हल्के हाथों से मसाज करें। इसके बाद पानी से अच्छी तरह धो लें। जरूरत महसूस हो तो दूसरी बार बहुत थोड़ी मात्रा लगाकर फिर से बालों को धो लें।

कितनी बार लगाएं

घर पर बनाए गए इस हर्बल शैंपू को हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है। अगर स्कैल्प पर जलन, अत्यधिक रूखापन या खुजली नहीं होती और आपको यह सूट करता है, तो हफ्ते में 2 बार तक इस्तेमाल कर सकते हैं।

ध्यान रखें ये बातें

पहली बार इस्तेमाल करते वक्त पहले थोड़ी मात्रा त्वचा के छोटे हिस्से पर लगाकर देखें।

आंखों में चला जाए तो तुरंत साफ पानी से धो लें।

स्कैल्प में खुजली या जलन हो तो इसका इस्तेमाल न करें।

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