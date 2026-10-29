आंखों की खूबसूरती और स्वास्थ्य के लिए काजल का इस्तेमाल प्राचीन समय से किया जाता रहा है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से आंखों को आकर्षक बनाने के लिए साथ-साथ पारंपरिक और औषधीय रूप में भी होता है। महिलाएं अक्सर अपने रोजमर्रा के मेकअप में इसका इस्तेमाल करती हैं। वहीं, बच्चों को भी काजल लगाया जाता है। वैसे तो बाजार में कई तरह के काजल मिल जाते हैं, लेकिन इसे आप घर पर भी आसानी से पारंपरिक तरीके से बना सकते हैं।

काजल बनाने का पारंपरिक तरीका

पुराने समय में सरसों के तेल या घी के दीपक से निकलने वाली कालिख को इकट्ठा करके काजल बनाया जाता था।

जरूरी सामान

मिट्टी का साफ दीपक

साफ रुई की बत्ती

सरसों का तेल या घी

एक साफ धातु की प्लेट

काजल रखने के लिए साफ, सूखा डिब्बा

काजल बनाने की पारंपरिक विधि

सबसे पहले एक साफ दीपक लें और उसमें सरसों का तेल या घी डालें। इसके बाद रुई की बत्ती लगाएं। दीपक को किसी स्थिर और सुरक्षित जगह पर रखें। खुली लौ के आसपास ज्वलनशील सामान न रखें। जलने के दौरान लौ से धुआं और कालिख निकल सकती है। पुराने समय में इसी कालिख को इकट्ठा करके काजल बनाया जाता था। घरेलू तरीके से इकट्ठा की गई कालिख की शुद्धता और उसमें मौजूद अशुद्धियों की जांच नहीं होती। इसलिए इसे डिब्बे में भरकर आंखों पर इस्तेमाल करना सुरक्षित है या नहीं, इसकी गारंटी नहीं होती।

काजल लगाने से पहले हाथ धो लेना चाहिए। इसे किसी दूसरे व्यक्ति से साझा नहीं करना चाहिए। साथ ही गंदे या पुराने ब्रश के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। काजल को आंखों की अंदरूनी सतह या पानी वाली रेखा पर लगाने से बचें। इससे जलन और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।

घर पर बने काजल की कोई निश्चित सुरक्षित इस्तेमाल करने की अवधि नहीं होती। इसकी स्वच्छता, बनाने की प्रक्रिया, नमी और भंडारण की स्थिति अलग-अलग हो सकती है। इसलिए घर पर बनाए गए काजल को लंबे समय तक जमा करके रखने और इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।

आंखों में संक्रमण या आसपास सूजन होने पर मेकअप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों की आंखों में घर पर बना काजल या पारंपरिक सुरमा लगाना उचित नहीं माना जाता है। कुछ पारंपरिक उत्पादों में सीसा जैसी भारी धातुएं पाई गई हैं, जो बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। आंखों पर किसी भी घरेलू उत्पाद को लगाने से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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