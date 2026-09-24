उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे उत्तर भारत के राज्यों में लगभग हर घर में रोटी बनती है। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक में लोग रोटी खाना पसंद करते हैं। ज्यादातर रोटियां गेहूं के आटे की बनाई जाती हैं। लेकिन कई बार रोज-रोज एक ही तरह की रोटी खाने से मन ऊब जाता है। ऐसे में आप गेहूं की सामान्य रोटी से अलग इन तीन तरह की रोटियां को बना सकते हैं। भारत के अलग-अलग हिस्सों में कई तरह की पारंपरिक रोटियां बनाई जाती हैं, जो खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती हैं।

1- लहसुन, प्याज, सौंफ और अजवाइन वाली रोटी

स्वाद बदलने के लिए आप लहसुन, प्याज, सौंफ और अजवाइन वाली रोटी बना सकते हैं। इसे बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और इसका स्वाद भी काफी बेहतर होता है।

सामग्री

2 कप गेहूं का आटा

1 मध्यम आकार का बारीक कटा प्याज

1 छोटा चम्मच सौंफ

5-6 कुटी हुई लहसुन की कलियां

आधा छोटा चम्मच अजवाइन

1 बारीक कटी हरी मिर्च

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर (वैकल्पिक)

स्वादानुसार नमक

1 छोटा चम्मच तेल या घी

बनाने की विधि

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें और इसमें सौंफ-अजवाइन डाल दें। अजवाइन को हल्का मसलकर डालें। इसके बाद प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया, लाल मिर्च और नमक डालकर अच्छी तरह मिला दें। अब एक चम्मच तेल या घी डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें। इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। आटे को ढककर करीब 10-15 मिनट के लिए रख दें। इससे मसालों का स्वाद आटे में अच्छी तरह मिल जाता है। अब जिस तरह रोटियां बनाते हैं उसी तरह रोटी बनाकर तवे पर डाल दें। घी या तेल डालकर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंक लें। आपकी स्वादिष्ट रोटी तैयार है, इसे आप चटनी, सब्जी या दाल के साथ खा सकते हैं।

2- ज्वारी भाकरी

रोज की रोटी से ऊब गए हैं और किसी स्वादिष्ट रोटी की तलाश में हैं तो महाराष्ट्र की ज्वारी भाकरी बना सकते हैं। यह ज्वार की रोटी होती है और गेहूं के आटे की तरह बेलने के बजाय हाथों से थपथपाकर आकार दिया जाता है। इसे चूल्हे या तवे पर पकाया जाता है।

सामग्री

2 कप ज्वार का आटा

1.5 से 2 कप पानी

आधा छोटा चम्मच नमक

सेंकने लिए थोड़ा पानी

बनाने की विधि

एक पैन में लगभग 1.5 से 2 कप पानी गर्म कर लें। इसमें नमक भी डाल सकते हैं। अब गर्म पानी में धीरे-धीरे ज्वार का आटा डालें और चम्मच से मिलाते जाएं। गैस बंद करके मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें, ताकि इसे हाथ से गूंथा जा सके। जब मिश्रण हाथ से छूने लायक हो जाए तो इसे अच्छी तरह गूंथ लें। आटा नरम और चिकना होना चाहिए। आटे की एक मध्यम आकार की लोई लें और उसे हथेलियों से अच्छी तर चिकना करें। धीरे-धीरे थपथपाते हुए गोल और पतला कर लें। अब गर्म तवे पर भाकरी को डालकर सतह पर थोड़ा पानी लगाएं और कुछ देर पकने दें। जब नीचे की तरफ हल्के भूरे निशान दिखाई देने लगें तो इसे पलट दें और दूसरी तरफ से भी पका लें। अब आप ज्वारी भाकरी पर थोड़ा घी या मक्खन लगाकर सब्जी, दाल और चटनी के साथ परोस सकते हैं।

3- अक्की रोटी

आप अक्की रोटी भी बना सकते हैं, जो कर्नाटक की पारंपरिक रोटी है। कन्नड़ में अक्की का अर्थ चावल होता है, यानी यह चावल के आटे से बनाई जाने वाली रोटी है।

सामग्री

2 कप चावल का आटा

1 से 1.5 कप पानी

1 छोटी प्याज, बारीक कटी हुई

1-2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल

1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई धनिया पत्ती

आधा छोटा चम्मच जीरा

आधा छोटा चम्मच नमक

1 छोटा चम्मच तेल

सेंकने के लिए थोड़ा तेल

इस तरह बनाएं अक्की रोटी

एक बड़े बर्तन में चावल का आटा लें और इसमें प्याज, हरी मिर्च, नारियल, धनिया पत्ती, जीरा और नमक डालकर मिला लें। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। इसमें 1 चम्मच तेल डालकर फिर से अच्छी तरह गूंथ लें। अब ठंडे तवे पर अक्की रोटी की लोई रखें। हथेली और उंगलियों की मदद से आटे को दबाते हुए पतली और गोल रोटी का आकार दें। इसमें 3-4 छोटे छोद कर दें, जिसमें से तेल डालना आसान हो जाता है। अब इसे मध्यम आंच पर पका लें। किनारों पर थोड़ा तेल डालते हुए सुनहरा और भूरा होने तक दोनों तरफ से सेंक लें। इसे आप सब्जी, चटनी, दही या करी के साथ परोस सकते हैं।

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