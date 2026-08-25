भारत में खूबसूरत हिल स्टेशनों की भरमार है। कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं, जहां अक्सर वीकेंड के मौके पर भीड़ रहती है, जबकि कुछ अब भी भीड़भाड़ से दूर अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं में से एक है पांगी घाटी, जो हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत और शांत पहाड़ी इलाकों में से एक है। यहां पर आपको भीड़ कम मिलेगी, लेकिन आसपास के पहाड़ों और हरे जंगलों का नजारा कमाल का होता है। अगर शहर के शोर-शराबे से ऊब गए हैं और किसी शांत जगह पर सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो पांगी वैली जा सकते हैं।

कैसी है पांगी घाटी

हिमाचल पर्यटन इसे दुर्गम और चुनौतीपूर्ण जगह बताता है। लेकिन पहाड़ों की खूबसूरती और प्रकृति के करीब कुछ समय बिताने के लिए यह जगह बिल्कुल शानदार है। यहां चारों तरफ ऊंचे और खड़े पहाड़, गहरी घाटियां, बर्फ से ढकी सफेद चोटियां, हरे-भरे जंगल और नदी के बहते पानी का दृश्य काफी मनमोहक होता है। घाटी के बीच से चंद्रभागा नदी बहती है, जिसके किनारे बसे गांव और पहाड़ बेहद खूबसूरत लगते हैं।

सच पास का नजारा

पांगी वैली की यात्रा का सबसे रोमांचक हिस्सा सच पास है, जो चार हजार मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है। रास्ते में ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां, घने जंगल, झरने और बेहद संकरे पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना होता है। पांगी के आसपास गांवों में आपको पहाड़ी जमीन, स्थानीय वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने का मौका मिलता है। आइए जानते हैं इसके आसपास घूमने लायक जगहों के बारे में:

1- किलाड़

पांगी वैली का मुख्य बाजार और प्रशासनिक केंद्र किलाड़ है। आसपास की जगहों को घूमने के लिए इसे बेस बनाया जा सकता है। यहां से चंद्रभागा नदी की घाटी और चारों तरफ फैले ऊंचे पहाड़ों का शानदार नजारा दिखाई देता है। यहीं से आसपास की कई जगहों के लिए ट्रेकिंग रूट भी निकलते हैं।

2- हुडान भटोरी

हुडान भटोरी एक खूबसूरत गांव है, जो किलाड़ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से आपको पांगी की प्राकृतिक सुंदरता के साथ स्थानीय संस्कृति और मान्यताओं को करीब से समझने का मौका मिलता है। इसके आसपास पहाड़ों और शांत वातावरण का अनुभव किया जा सकता है।

3- सुराल भटोरी

पांगी की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक सुराल भी है, जिसे स्नो वैली भी कहा जाता है। किलाड़ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सुराल गांव भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढके पहाड़ और घने भोजपत्र के पेड़ों के लिए जाना जाता है। यहीं पर एक पुराना बौद्ध मठ भी है।

4- चाबी वाटरफॉल

सुराल भटोरी गांव से करीब 2-3 किलोमीटर पैदल चलने पर चाबी वाटरफॉल आता है, जहां का प्राकृतिक नजारा काफी मनमोहक होता है। करीब 100 फीट ऊंचे इस झरने के आसपास खूबसूरत पहाड़ों और घास के मैदानों का नजारा देखने को मिलता है।

5- तिलमिल पानी

सुराल की ओर जाने वाले रास्ते में तिलमिल पानी नामक एक प्राकृतिक झरना आता है, जिसके आसपास हेजलनट के पेड़ पाए जाते हैं। पानी इतना साफ होता है कि नीचे पड़े पत्थरों को आसानी से देखा जा सकता है।

कब जाएं

पांगी वैली घूमने के लिए मई से अक्टूबर का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। हालांकि, यह ऊंचाई और दुर्गम सड़क वाला क्षेत्र है। ऐसे में जाने से पहले स्थानीय सड़क और मौसम की स्थिति जरूर जांचें।

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