जिस बालकनी में पेड़ पौधे लगे होते हैं, वहां का वातावरण और माहौल तरो-ताजा होता है। लोग अपनी बालकनी में तरह-तरह के रंग-बिरंगे फूलों का पौधा भी लगाते हैं, जो दिखने में खूबसूरत लगने के साथ माहौल को सुगंधित बनाते हैं। इन्हीं में से एक है गुलबहार का फूल, जिसकी सफेद पंखुड़ियों और पीले बीज वाले फूल दिखने में काफी सुंदर लगते हैं। हालांकि, कई बार पौधे में पत्तियां तो खूब आती हैं, लेकिन फूल कम खिलते हैं। आइए जानते हैं इसमें ढेरों फूलों के लिए किस तरह देखभाल करनी चाहिए।

धूप का रखें ध्यान

गुलबहार के पौधे को धूप काफी पसंद है, पर्याप्त धूप मिलने पर फूल अच्छे से खिलते हैं। अगर पौधे को पर्याप्त रोशनी नहीं मिलती है, तो उसकी पत्तियां तो बढ़ सकती हैं, लेकिन फूल कम आ सकते हैं। इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें, जहां रोजाना लगभग 4 से 6 घंटे सीधी धूप मिल सके, खासकर सुबह की धूप अच्छी मानी जाती है।

मिट्टी में पोषण

कई बार गुलबाहर के पौधे में फूल कम खिलने की वजह गमले की मिट्टी भी हो सकती है। इसकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, जिसमें पानी नहीं जमा होना चाहिए और जड़ों तक हवा पहुंचती रहे। अगर मिट्टी बहुत सख्त है या उसमें पानी लंबे समय तक रुका रहता है, तो जड़ें खराब हो सकती हैं। इसका सीधा असर पौधे की बढ़त और फूलों पर पड़ता है। गमले में सामान्य बगीचे की मिट्टी में अच्छी तरह सड़ी हुई जैविक खाद और थोड़ा मोटी रेत या पर्लाइट मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए।

पानी डालने का सही तरीका

गुलबाहर के पौधे में पानी डालने से पहले उंगली से मिट्टी की ऊपरी परत की नमी जांच लेनी चाहिए। अगर मिट्टी ऊपर से सूखी महसूस हो, तो पौधे में पानी डालना चाहिए।

ऐसी होनी चाहिए खाद

गुलबहार के पौधे में अच्छी बढ़त और फूलों के लिए मिट्टी में पर्याप्त पोषक तत्व होने चाहिए। पौधे की मिट्टी में थोड़ी मात्रा में अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या तैयार कंपोस्ट मिलाएं। जरूरत के अनुसार हर 3 से 4 सप्ताह में हल्की मात्रा में खाद दे सकते हैं।

इसका भी रखें ध्यान

गुलबहार के पौधे में फूल खिलने के बाद सूखने लगे हैं, तो उन्हें समय-समय पर हटा देना चाहिए। सूखी पत्तियां भी हटा देनी चाहिए। पौधे की समय-समय पर छंटाई करते रहना चाहिए। इससे पौधे को आकार देने और नई शाखाओं की बढ़त में मदद मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। पौधे में सही खाद, रोशनी और उसकी देखभाल में किसी भी बदलाव को अपनाने से पहले कृषि या बागवानी विशेषज्ञ से संपर्क जरूर करें।

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