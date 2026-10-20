करवा चौथ के मौके पर सुहागिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं और पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके साथ ही करवा चौथ के दिन महिलाएं खास तरह से सजती हैं और अपने चेहरे पर फेसियल के साथ तरह-तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट के इस्तेमाल करती हैं। हालांकि, आप प्राकृतिक तरीके से भी अपनी त्वचा का ख्याल रख सकती हैं। करवा चौथ से कुछ दिन पहले आप अपने चेहरे पर एक घरेलू उबटन लगा कर ग्लो पा सकती हैं।

बेसन, मलाई और हल्दी एक पारंपरिक उबटन है, जिसे पुराने समय से ही लोग अपने चेहरे की देखभाल के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। शादी-ब्याह, त्योहारों और खास अवसरों पर त्वचा की देखभाल के लिए इस तरह के उबटन लगाए जाते हैं। बेसन त्वचा की सतह से अतिरिक्त तेल और गंदगी हटाने में मदद कर सकता है, मलाई त्वचा को मुलायम बनाने में सहायक होती है और हल्दी एंटीऑक्सीडेंट व सूजन कम करने वाले यौगिक पाए जाते हैं।

उबटन बनाने का तरीका

1 बड़ा चम्मच बेसन, 1 छोटा चम्मच मलाई और एक चुटकी हल्दी को एक साफ कटोरी में डालकर गाढ़ा और मुलायम पेस्ट तैयार कर लें। मिश्रण गाढ़ा लगे, तो कुछ बूंदें साफ पानी या गुलाब जल मिला सकती हैं।

लगाने का तरीका

सबसे पहले चेहरे को सामान्य या हल्के गुनगुने पानी से धो लें। तैयार उबटन को उंगलियों की मदद से माथे, गाल, ठुड्डी और गर्दन पर पतली परत लगाएं। इसे 5-10 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद सामान्य पानी से धीरे-धीरे धो लें। इसके बाद अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार मॉइस्चराइजर लगा लें।

फायदे

यह उबटन त्वचा की ऊपरी परत को मुलायम बनाने में मदद कर सकता है। चेहरे की सतह पर मौजूद अतिरिक्त तेल और कुछ अशुद्धियों को कम कर सकता है। इससे चेहरा साफ महसूस हो सकता है। इसे लगाने के बाद त्वचा पहले से ज्यादा चिकनी और चमकदार दिखाई दे सकती है।

इसमें आप शहद, दही, ओट्स और एलोवेरा जेल भी मिला सकते हैं। इनसे भी चेहरे को कई सारे लाभ मिल सकते हैं।

ध्यान रखें ये बातें

किसी भी घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले शरीर के छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट जरूर करें।

त्वचा में जलन, खुजली या लालिमा होने पर तुरंत पानी से धो लें और उबटन का इस्तेमाल न लगाएं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। किसी भी तरह के घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

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