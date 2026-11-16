सर्दियों के मौसम में ब्रोकली का सेवन खूब किया जाता है। भारतीय घरों में ब्रोकली से सब्जी, सूप, सलाद, पास्ता और कई दूसरे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। ब्रोकली में कम कैलोरी के साथ भरपूर मात्रा में विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए लाभकारी होते हैं। आमतौर पर लोग इसे बाजार से खरीदकर लाते हैं, लेकिन आप इसे गमले में भी उगा सकते हैं। अगर आपने अपनी बालकनी या छत पर कई तरह के पौधे लगा रखे हैं, तो उनमें ब्रोकली का भी पौधा शामिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं गमले में किस तरह ब्रोकली का पौधा उगाएं और कितने दिन में यह सब्जी तैयार हो जाती है।

ब्रोकली उगाने का सही समय

ब्रोकली ठंडे मौसम में अच्छी तरह बढ़ने वाली सब्जी है। उत्तर भारत में इसे लगाने का अच्छा समय सितंबर से नवंबर तक माना जाता है। हालांकि, किस्म और स्थानीय मौसम के अनुसार समय में अंतर हो सकता है। ऐसे में आप इस समय ब्रोकली का पौधा लगा सकते हैं।

बीज तैयार करने का तरीका

बीज से पौधा उगा रहे हैं, तो छोटी सी सीडलिंग ट्रे या गमले में मिट्टी और कोकोपीट का मिश्रण भर लें। इसमें लगभग आधा इंच गहराई पर बीज बोएं और ऊपर से हल्की मिट्टी डाल दें। स्प्रे बोतल से पानी छिड़कें ताकि बीज अपनी जगह से हटें नहीं। गमले को ऐसी जगह रखें जहां हल्की रोशनी मिलती रहे। मिट्टी में नमी बनाए रखें, लेकिन पानी जमा नहीं होना चाहिए। आमतौर पर 5-10 दिनों में बीज अंकुरित होने लगते हैं। जब पौधों में 3-4 पत्तियां आ जाएं, तो उन्हें बड़े गमले में लगा सकते हैं।

कितना बड़ा होना चाहिए गमला

ब्रोकली की जड़ों को पर्याप्त जगह की जरूरत होती है, जिसके लिए आप 12-16 इंच गहरा और चौड़ा गमला ले सकते हैं। एक गमले में एक ही पौधा लगाएं और नीचे पानी निकलने के लिए छेद होना चाहिए।

ऐसी होनी चाहिए मिट्टी

ब्रोकली के लिए 40% सामान्य मिट्टी, 30% वर्मी कंपोस्ट और 30% कोकोपीट या मोटी रेत मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें। ऐसी मिट्टी भुरभुरी होती है और जड़ों को बढ़ने में मदद मिलती है। तैयार पौधे को सीडलिंग ट्रे से निकालकर बड़े गमले में लगा दें। ब्रोकली के पौधे को रोजाना लगभग 5-6 घंटे सीधी धूप मिलनी चाहिए। इसे ऐसी जगह रखें जहां पर्याप्त रोशनी और हवा आती रहे।

खाद देने का सही समय

ब्रोकली को बढ़ने और फूल जैसी हरी गांठ तैयार करने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ऐसे में पौधा लगाने के करीब 15-20 दिन बाद थोड़ी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। इसके बाद पौधे की बढ़वार के अनुसार हर 2-3 सप्ताह में थोड़ी जैविक खाद डालते रहें।

कब आते हैं फूल

ब्रोकली के पौधे में बीच के हिस्से में हरे रंग की छोटी-छोटी कलियों का गुच्छा बनने लगता है, जो धीरे-धीरे एक बड़ी गांठ का रूप ले लेती हैं। इसे ही ब्रोकली का मुख्य हिस्सा माना जाता है। ब्रोकली की कटाई तब करें, जब उसकी गांठ अच्छी तरह विकसित हो जाए और कलियां सघन हों। ब्रोकली का पौधा लगाने के करीब 60-75 दिनों बाद सब्जी काटने लायक हो सकती है। हालांकि, यह किस्म, देखरेख और मौसम पर निर्भर करता है। फसल तैयार होने में समय ज्यादा या कम भी हो सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। पौधे से जुड़ी किसी भी समस्या की सही पहचान और उचित देखभाल के लिए बागवानी विशेषज्ञ की सलाह लें।

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