बेडरूम घर का वह कोना होता है, जहां दिनभर की थकान के बाद आराम के पल बिताने के लिए आते हैं। बेडरूम जितना व्यवस्थित और सुंदर होता है, नींद उतनी ही अच्छी आती है और मन को भी सुकून मिलता है। लेकिन कई बार महंगे डेकोरेटिव आइटम लगाने के बाद बेडरूम उतना आकर्षक नहीं दिखता। दरअसल, कमरे की खूबसूरती में सबसे अहम भूमिका पेंट के रंग निभाते हैं। सही रंग पूरे कमरे का लुक बदल सकता है। कुछ पेंट ऐसे हैं जो आपके कमरे को होटल जैसा लग्जरी टच दे सकते हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन से रंग बेडरूम में लगवा सकते हैं।

1- वार्म व्हाइट

वार्म व्हाइट (ऑफ व्हाइट) कमरे को खुला और बड़ा दिखाने में मदद करता है। इससे कमरा साफ और रोशनी से भरपूर दिखता है। आजकल बड़े होटलों में अक्सर इसी तरह के ऑफ-व्हाइट या क्रीमी शेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ आप गोल्डन डेकोर आइटम कमरे में रख सकते हैं।

2- ग्रेज

अपने बेडरूम को थोड़ा अलग और होटल जैसा यूनिक लुक देने के लिए आप ग्रेज रंग का पेंट भी करवा सकते हैं। मॉडर्न और लग्जरी इंटीरियर में इस रंग को काफी पसंद किया जाता है। यह कमरे को एलिगेंट लुक देने में मदद करता है।

3- चारकोल ग्रे

बेड के पीछे वाली दीवार पर आप चारकोल ग्रे रंग का पेंट लगवा सकते हैं। इससे कमरा मॉडर्न और प्रीमियम लगता है। इसके साथ कमरे में हल्के रंग के फर्नीचर ज्यादा आकर्षक लगते हैं।

4- ब्लैक और ब्राउन कलर कॉम्बिनेशन

दो रंगों का कॉम्बिनेशन कमरे को अधिक आकर्षक और प्रीमियम लुक देता है। ऐसे में आप बेडरूम में ब्लैक और ब्राउन कलर कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं। बेडरूम की दो या एक दीवार पर ब्लैक और अन्य पर ब्राउन रंग का पेंट करवा सकते हैं। हालांकि, गहरे रंग के कारण कमरे में पर्याप्त रोशनी की जरूरत होती है। इसके लिए आप अच्छी लाइट्स का चुनाव कर सकते हैं।

5- सेज ग्रीन

अगर आप कमरे को खुला, शांत और प्राकृतिक लुक देना चाहते हैं, तो सेज ग्रीन रंग का पेंट करवा सकते हैं। यह एक हल्का, सॉफ्ट हरा रंग है जो कमरे में सुकून और प्रकृति का एहसास कराता है। इसके साथ ही यह रंग आंखों को सुकून देता है और आरामदायक माहौल बनाने में मदद करता है। इसके साफ आप सफेद या बेज रंग के पर्दे कमरे में लगा सकते हैं।

6- डस्टी ब्लू

बड़े होटलों में डस्टी ब्लू रंग की दीवारें देखने को खूब मिलती हैं। यह कमरे को लग्जरी और प्रीमियम लुक देने में मदद करता है। डस्टू ब्लू को तनाव कम करने वाला रंग माना जाता है और बेडरूम के लिए बेहतरीन माना जाता है।

7- ब्लश बेज

ब्लश बेज में हल्का गुलाबी और बेज टोन का मिश्रण होता है। यह कमरे को सॉफ्ट, एलिगेंट और खुला लुक देने में मदद करता है। आधुनिक घरों में शांत और प्रीमियम माहौल बनाने के लिए इंटीरियर डिजाइनर इस पेंट का खूब इस्तेमाल करते हैं।

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