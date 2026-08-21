अखरोट सेहत के लिए फायदेमंद होता है। अगर आप बाजार से अखरोट लाकर घर में उसकी गिरी निकालते हैं तो कई बार आपको यह काम मुश्किल लगता होगा। अखरोट का खोल इतना सख्त होता है कि जोर से मारने पर अखरोट की गिरी भी टूट जाती है। इतना ही नहीं उसके कवर के छोटे-छोटे टुकड़े पूरे किचन में बिखर जाते हैं।

जिन लोगों के पास नटक्रैकर होता है तो उनके लिए ये काम थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन आपके पास नटक्रैकर नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप घर में रखी कुछ चीजों की मदद से अखरोट का खोल आसानी से तोड़ सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें—अखरोट को हाथ में पकड़कर कभी न तोड़ें। इसके ऊपर बहुत जोर से वार करने के बजाय धीरे-धीरे दबाव दें।

बेलन से आसानी से निकालें अखरोट की गिरी

अगर घर में बेलन है तो यह तरीका काफी काम आ सकता है। अखरोट को एक साफ और मोटे कपड़े में रखें और कपड़े को हल्का बंद कर दें। अब इसके ऊपर बेलन को धीरे-धीरे दबाते हुए आगे-पीछे चलाएं। जैसे ही खोल में दरार आने लगे, कपड़ा खोलकर अखरोट निकाल लें। हाथ से खोल के बचे हुए हिस्से हटाएं और खाने से पहले गिरी में चिपके छोटे टुकड़ों को जरूर जांच लें।

भारी बर्तन की मदद लें

सबसे पहले एक मजबूत चॉपिंग बोर्ड पर अखरोट रखें और उसके ऊपर साफ कपड़ा डाल दें। अब किसी भारी बर्तन के निचले हिस्से से अखरोट पर हल्का दबाव दें। पहली बार में खोल न टूटे तो ज्यादा जोर लगाने के बजाय दबाव थोड़ा बढ़ाएं। खोल में दरार आते ही बर्तन हटा दें और हाथ से खोल अलग कर लें।

हथौड़े से तोड़ना है तो ये गलती न करें

अगर अखरोट बहुत ज्यादा सख्त है तो छोटा हथौड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा सावधानी चाहिए। अखरोट को हमेशा मजबूत चॉपिंग बोर्ड पर रखें और ऊपर से मोटा कपड़ा डालें। अब हथौड़े से जोरदार वार करने के बजाय हल्की चोट करें। अखरोट को थोड़ा घुमाते हुए अलग-अलग हिस्सों पर हल्का टैप करें। जब खोल में दरार आ जाए तो रुक जाएं और हाथ से खोल अलग करें। हथौड़े का इस्तेमाल करते समय आंखों को सुरक्षित रखना बेहतर है, क्योंकि खोल के छोटे टुकड़े उछल सकते हैं।

अखरोट तोड़ते समय इन चीजों से बचें

चाकू से खोलने की कोशिश न करें: अखरोट के खोल में चाकू डालकर उसे खोलना खतरनाक हो सकता है। चाकू फिसलने से हाथ कट सकता है।

बहुत जोर से न मारें: ज्यादा ताकत लगाने से खोल छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट सकता है और अखरोट की गिरी भी खराब हो सकती है। धीरे-धीरे दबाव देना ज्यादा बेहतर है।

अगर आपको एक साथ कई अखरोट तोड़ने हैं, तो उन्हें कपड़े में रखकर बेलन से हल्का दबाव देना ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। इससे खोल के टुकड़े इधर-उधर फैलेंगे भी नहीं और कई अखरोट एक साथ खोले जा सकते हैं।