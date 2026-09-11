Laddu Gopal Flower Decoration Shringar: लड्डू गोपाल के भक्त दुनियाभर में हैं। उनकी सेवा करना भक्त अपने लिए सौभाग्य मानते हैं। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल विराजमान हैं, तो किसी खास मौके पर उनका फूलों से खूबसूरत श्रृंगार कर सकते हैं। साल 2026 में राधा अष्टमी शनिवार, 19 सितंबर को मनाई जाएगी। उस दिन आप भी कान्हा को फूलों से सजा सकते हैं। इसके लिए महंगे कपड़ों या ढेर सारी सजावटी चीजों की जरूरत नहीं है।

ताजे फूलों से ही कान्हा के लिए ऐसी प्यारी सजावट तैयार की जा सकती है, जिसे देखकर मन खुश हो जाए। गुलाब की पंखुड़ियों से फूलों की सेज बनानी हो, किसी बड़े फूल को गोपाल का आसन बनाना हो या चमेली-मोगरे की लड़ियों से मुकुट और हार तैयार करना हो, छोटे-छोटे आइडिया बाल गोपाल के रूप को और भी मनमोहक बना सकते हैं। अगर आप भी इस बार लड्डू गोपाल को फूलों से सजाने की सोच रहे हैं, तो इन आसान तरीकों से आइडिया ले सकते हैं।

गुलाब के फूलों से बनाएं पोशाक

लड्डू गोपाल की सजावट में सबसे खूबसूरत आइडिया है गुलाब के फूलों की पोशाक। इसके लिए आप कान्हा को अंदर कोई सॉफ्ट कॉटन का पोशाक पहनाएं। फिर फूलों को इस तरह सजाएं कि पूरा बेस गुलाब से ढक जाए। लाल गुलाब से सजावट करने पर बहुत आकर्षक लुक आएगा। चाहें तो लाल, गुलाबी और सफेद गुलाब को मिलाकर भी श्रृंगार कर सकती हैं।

बड़े फूल को ही बना दें कान्हा का आसन

आप चाहें तो किसी बड़े आकार के ताजे फूल से या फिर फूलों की पंखुड़ियों से कान्हा का आसन सजा सकती हैं। इसके बीच लड्डू गोपाल को इस तरह बैठाएं कि वे फूल के बीच में विराजमान नजर आएं। आप चाहें तो उनके आसपास छोटे-छोटे फूल रखकर छोटी सी फूलों की बगिया भी बना सकते हैं।

मोगरे और चमेली से बनाएं मुकुट

कान्हा के श्रृंगार में मुकुट का खास महत्व होता है। ऐसे में आप मोगरा और चमेली जैसे छोटे सफेद फूलों से लड्डू गोपाल के लिए छोटा मुकुट तैयार कर सकते हैं। फूलों को एक पतली डोरी में पिरोकर गोल आकार दें और उसके ऊपर मोरपंख लगा दें।

फूलों से बनाएं छोटा सा हार

अपने प्यारे से लड्डू गोपाल के गले में पहनाने के लिए आप मोगरा, चमेली, गुलाब की छोटी कलियां या गेंदे के छोटे फूलों को धागे में पिरोकर छोटा हार बना सकते हैं। इसे सुंदर बनाने के लिए सफेद फूलों के बीच में 2-3 गुलाब की कलियां लगाएं। इससे हार एक ही रंग का न लगकर ज्यादा सुंदर दिखाई देगा।

अलग-अलग रंगों के फूलों से बनाएं रंगीन झांकी

अगर आपके पास कई तरह के फूल है तो आप लड्डू गोपाल के लिए सुंदर झांकी भी सजा सकती हैं। जैसे आप सफेद मोगरा, गुलाबी या लाल गुलाब, पीले गेंदे के फूल,छोटे बैंगनी या सफेद फूल लें। इन फूलों को एक साथ बिखेरने के बजाय अलग-अलग हिस्सों में लगाएं। इससे सजावट सुंदर दिखाई देगी।

फूलों से सजावट करते समय इन बातों का रखें ध्यान

ताजे और साफ फूल ही इस्तेमाल करें। ऐसे फूल न लगाएं जिन पर कीटनाशक या दूसरे रसायनों के इस्तेमाल का आपको पता न हो। कांटेदार फूलों से बचें। गुलाब इस्तेमाल कर रही हैं तो उसके कांटे हटा दें, ताकि सजाते या लड्डू गोपाल को विराजमान करते समय परेशानी न हो। बहुत ज्यादा फूल न भरें। सजावट में लड्डू गोपाल का चेहरा और रूप साफ नजर आना चाहिए। फूल इतने ज्यादा न लगाएं कि उनका चेहरा ही ढक जाए। गीले फूल सीधे न इस्तेमाल करें। फूलों में पानी की नमी हो तो पहले उन्हें हल्का सुखा लें। इससे पोशाक पर दाग पड़ने की संभावना कम होगी। फूल रोज बदलें। मुरझाए या खराब हो चुके फूल पूजा स्थल पर न रखें।